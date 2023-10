Cel- en taakstraf voor stalken ex-vriendin: ‘Hij schiep een sfeer van angst en intimidatie’

Een 22-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe heeft volgens de rechter op zeer storende wijze zijn ex-vriendin uit Beilen gestalkt. Hij ging daarbij fors over de aangegeven grenzen van het slachtoffer. De man is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De twintiger kon het begin vorig jaar niet verteren dat zijn knipperlichtrelatie met de Beilense nu echt was beëindigd. Hij belde haar voortdurend en stuurde haar WhatsApp en sms-berichten die steeds dreigender werden van toon. Ook liet hij zich zien bij haar woning en zocht hij contact met haar vrienden en familie.

Balletjespistool

Vermeende nieuwe vriend

De man kreeg de straf ook voor een mishandeling bij een manege. Hij sloeg een vermeende nieuwe vriend van de vrouw tegen het hoofd. En de 22-jarige had het balletjespistool niet in zijn bezit mogen hebben. De man moet zich laten behandelen en hem is een alcohol- en drugsverbod opgelegd. Daarnaast mag hij niet in de straat van het slachtoffer komen of contact met haar zoeken.