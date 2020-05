Bewoners nieuwbouwwijk Nijeveen werken aan bloemrijke akker

Een lap grond bij De Ryge in Nijeveen is vandaag ingezaaid met hetzelfde bloemenmengsel dat boeren gebruiken om bloemrijke akkerranden te krijgen. Boeren doen dat om minder gewasbeschermingsmiddelen te hoeven gebruiken. De bewoners vinden de bloemen vooral mooi.

De Ryge is de straatnaam van de nieuwste uitbreiding van Nijeveen. Vorig jaar kwamen de nieuwe bewoners samen overeen om een strook van 300 vierkante meter in te zaaien. "Dat beviel zo goed, dat we het weer wilden doen", zegt Sierk de Bruin, één van de initiatiefnemers uit het nieuwe buurtje. "Het gaat ons erom wat sfeer in de wijk te krijgen, maar ook om de biodiversiteit."

Dit jaar doen ze een stuk van 1500 vierkante meter bij de ingang van de wijk. Hobby-imker Hilda Vos woont in de wijk: "Vorig jaar hebben we een veld kunnen gebruiken dat direct achter onze woningen ligt. Maar dat wordt nu bebouwd. Nu hebben we van de gemeente een ander veld toegewezen gekregen dat niet bebouwd gaat worden in de toekomst. Dus dat is heel erg mooi en dit veld is ook redelijk groot."

Zaad gekregen

Vijf kilo zaad heeft de buurt gekregen voor hun initiatief. Hobby-imker Vos: "Twee kilo zaad is beschikbaar gesteld door een groothandel uit Steenwijk waar één van de bewoners werkt. Hetzelfde zaad dat boeren gebruiken voor akkerranden. Een ander deel is door Imkers Nederland beschikbaar gesteld. We hebben het door elkaar heen gedaan, dus het wordt waarschijnlijk een prachtig resultaat."

Koos Flinkert is gepensioneerd melkveehouder en woont ook in de wijk. Hij ziet uit op de landerijen waar nu zijn zoon de scepter zwaait. Na een vraag van hem doet een loonwerker uit de omgeving belangeloos mee aan de actie. In een half uur heeft hij het zaad ingezaaid. "Er zitten allemaal soorten zaad in, zonnebloemen, klaprozen, wat je maar in de natuur tegen kan komen", zegt Vos.

Gesmeerd

Vanwege de regen moeten de bewoners wel even wachten voordat het inzaaien kon beginnen. Want bij regen worden de pijpjes van de machine vochtig en blijft het zaad erin hangen. Maar als de bui even later voorbij is loopt het allemaal gesmeerd. Vos: "We hebben bewust gekeken wanneer het zou gaan regenen. Volgende week gaat de temperatuur weer iets omhoog, dus we verwachten dat het vrij snel gaat ontkiemen."

En blij zijn ze allemaal. "Voor mij is het natuurlijk prachtig dat mijn bijen hier straks hun nectar en stuifmeel kunnen halen", zegt de hobby-imker. "Dit is mooi om te zien, ook prachtig dat zo'n loonwerker dit voor ons belangeloos wil doen."