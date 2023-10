Lisa Harms naar Europees festival voor minderheidstalen: 'Ik wil vooral genieten'

Zangeres Lisa Harms uit Emmer-Compascuum wacht een spannend weekend. Zaterdag doet ze in Italië mee aan het Suns Europe festival, oftewel het festival voor Europese minderheidstalen.

Harms treedt daarmee in de voetsporen van onder anderen Isa Zwart en Leon Moorman, die tijdens eerdere editie van dit festival de publieksprijs in de wacht sleepten. Ze zal op Suns Europe optreden met het nummer Tot de zun uut giet, waarmee ze in mei het Drèents Liedtiesfestival won.

'Eigen ding doen'

"Het is hartstikke spannend, maar ook super leuk. Ik wil vooral genieten, ik laat het allemaal op me afkomen", blikt Harms vooruit op het internationale evenement in Udine. "Ik ga niets aanpassen of iets speciaals doen. Ik doe gewoon mijn eigen ding."

Op het Suns Europe Festival staat ze tegenover artiesten die bijvoorbeeld in het Catalaans of Welsh zingen. Harms vertegenwoordigt het Nedersaksisch. "Heel eerlijk heb ik geen idee wie mijn concurrenten zijn. Maar dat had ik bij het Drèents Liedtiesfestival ook niet en toen liep het toch goed af."

Voor het eerst internationaal

"Het zou leuk zijn als ik deze keer ook weer zou winnen, maar het gaat ook om de ervaring", benadrukt de in Ter Apel woonachtige Harms. "Want het is voor het eerst dat ik op een internationaal podium sta."