Bij een sportcomplex aan de Ullevi in Emmen is vanavond brand ontstaan. Het pand wordt gedeeld door de wielervereniging WSV Emmen en voetbalclub VV Emmen.

De brand zou zijn ontstaan in de meterkast in een van de kleedkamers. De brandweer heeft het pand ontruimd en de brand is geblust. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.