Meppeler stadsderby blijft mogelijk, maar dan in de zaterdag 5e klasse

een foto uit de derby tussen Alcides en MSC in de zondaghoofdklasse, mogelijk wordt de derby volgend seizoen op zaterdag gespeeld (Rechten: RTV Drenthe)

Alcides uit Meppel start na de zomer met een prestatie-elftal op de zaterdag. Dat team start logischerwijs in de vijfde klasse en dus blijft de Meppeler derby, die tussen Alcides en MSC, mogelijk toch bestaan.

MSC kondigde eerder al aan na de zomer compleet over te stappen naar het zaterdagvoetbal en het prestatievoetbal op zondag (in de hoofdklasse) vaarwel te zeggen. Dit is niet het geval bij Alcides. De club liet bij de lancering van zaterdag 1 meteen weten dat de focus blijft liggen op het zondagvoetbal.

Overigens heeft de onzekerheid of de Meppeler derby volgend seizoen twee keer op zaterdag wordt gespeeld te maken met de wens van MSC. Die club heeft het verzoek ingediend bij de KNVB om te promoveren. Die mogelijkheid werd de clubs onlangs geboden toen de bond, vanwege het coronavirus, besloot de competities in het amateurvoetbal nietig te verklaren. Op 1 juni wordt bekend of de nummer 2 van de vijfde klasse F (achter sv Borger) ook daadwerkelijk promoveert.

Jeugd wil op de zaterdag blijven spelen

De keuze van Alcides om te starten met een prestatief team op de zaterdag heeft te maken met de algemene tendens in het amateurvoetbal. Ook bij de club in het geel-zwart is er vanuit de jeugd steeds meer animo om op zaterdag te blijven spelen, ook als de stap wordt gemaakt naar de senioren.

De selectie voor het nieuwe zaterdagteam van Alcides is nog niet rond. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de mail bij vtz@alcides.nl. Ook is nog niet duidelijk wie de trainer gaat worden.