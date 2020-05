13-jarige Juanita uit Nieuw-Buinen vermist

De politie is een zoektocht gestart naar de 13-jarige Juanita uit Nieuw-Buinen. Ze is sinds vrijdagmiddag vermist. De politie spreekt van een 'urgente vermissing' en heeft daarom een foto van het meisje verspreid.

Juanita vertrok vrijdag rond 15.30 uur lopend vanaf huis. Ze is onder andere te herkennen aan haar lange blonde haar waarvan de onderkant blauw is geverfd. Het meisje is slank, zo'n 1,60 meter groot en droeg witte sportschoenen. Verder was ze gekleed in het zwart: een zwarte skinny jeans met twee rode strepen en een zwart t-shirt met een zwart leren jasje. Ook had ze een zwarte tas met witte letters bij zich.

Wie Juanita heeft gezien, wordt gevraagd meteen contact op te nemen met de politie. Mogelijk is ze in een trein gestapt, maar zekerheid is daarover niet. De politie vraagt dus uit te blijven kijken naar de 13-jarige.