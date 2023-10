OM: Theodoor V. niet betrokken bij dood van gedeelte patiënten Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Verpleegkundige Theodoor V. uit Veenhuizen heeft geen rol gespeeld bij de dood van een gedeelte van de patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) waarmee hij aanvankelijk in verband werd gebracht. Dat constateert het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek naar de sterfgevallen.

In de gevallen van de andere overleden patiënten is het nog niet zeker of V. betrokken is geweest en is meer onderzoek nodig, schrijft het OM in een brief aan de nabestaanden. Pas na dat onderzoek wordt duidelijk of V. in die zaken wel of niet vervolgd zal worden.

Nabestaanden ingelicht

De nabestaanden horen binnenkort in een persoonlijk gesprek of via een brief in welke van de twee groepen hun overleden geliefde valt. Zij mogen zelf kiezen of ze liever een uitlegbrief of een gesprek met het OM willen.

Ook slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die meerdere nabestaanden in de zaak bijstaat, kan bevestigen dat zijn cliënten de brief hebben ontvangen. "De afgelopen periode is voor deze nabestaanden heel zwaar en onzeker geweest. Het was vaak een achtbaan, met een verdachte die vrij is gelaten en de medische stukken die niet worden gedeeld met het OM. Ze hopen vooral dat er nu echt meer duidelijk wordt over het overlijden van hun geliefden."

Dood van patiënten

Theodoor V. wordt tot nu toe verdacht van betrokkenheid bij de dood van een twintigtal patiënten op de longafdeling van het WZA tijdens de coronapandemie. Hij werd in april van dit jaar aangehouden en is nog verdachte, maar is inmiddels weer op vrije voeten.