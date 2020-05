Paartijd voor Europese Spin van het jaar

De Europese 'Spin van het Jaar'-verkiezing wordt al ruim vijftien jaar georganiseerd. De kleine gerande oeverspin is dit jaar de gelukkige winnaar. Je kunt deze spin, die ook in Drenthe voorkomt, de komende tijd vaker zien, de paartijd is begonnen.

De spin is lid van de familie van de kraamwebspinnen. De kraamkamer van deze spinnen bestaat uit een web waarin het vrouwtje de eicocon ophangt. Zelf gaat ze op het web zitten en beschermd haar nageslacht fel.

Als een vis in het water

In tegenstelling tot andere spinnen maakt de gerande oeverspin geen gebruik van een web om eten te vangen. De spin wacht op de oever van een ven of plas totdat er prooien zoals kikkervisjes of insecten voorbij komen. Soms zet ze een paar poten op het wateroppervlakte om trillingen waar te nemen.

Ze kan zelfs over het water lopen en erin duiken om een prooi te vangen of om zich te verschuilen. Kleine haartjes op het achterlijf houden lucht vast zodat de spin onder water kan ademen.

Leefgebied

De kleine gerande oeverspin komt voor in de buurt van water of op vochtige heideterreinen in de hogere delen van onze provincie. Verder komt de soort voor in de zuidoosthoek van Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Maar het is geen algemene soort.

Gestreept uiterlijk

De spin is herkenbaar aan de witte zijbanden die het dier op zijn voor- en achterlijf heeft. De paartijd valt in mei en juni, dat is de periode dat de volwassen dieren gezien worden.

De kleine gerande oeverspin lijkt nogal op de grote gerande oeverspin. Ondanks de naam zijn beide soorten even groot - ze horen tot de grotere spinnen in ons land - en beiden zijn gestreept. Het onderscheid zit hem in de genitaliën en in het leefgebied. De laatste komt voor in laagveengebieden.

Waarnemingen

Denk je dat je een kleine gerande oeverspin hebt gezien? Geeft dit dan door peter.vanhelsdingen@naturalis.nl. Vermeld de vindplaats, de datum en een korte beschrijving van het terrein en de omstandigheden. Foto's van het dier worden op prijs gesteld.

De waarnemingen worden, mits er voldoende reacties zijn, aan het eind van het jaar samengevat en gepubliceerd, aldus Nature Today.

Spinnenverkiezing

De verkiezing Spin van het Jaar is een initiatief van de Europese Vereniging voor Arachnologie. Het initiatief begon in 2000 toen Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse experts voor het eerst een spinnensoort uitkozen die extra aandacht verdiende. Sinds 2005 doen Nederlandse en Belgische experts mee en sinds 2006 is het een Europese aangelegenheid.

Andere winnaars zijn de gewone kameleonspin (in 2006), de koffieboonspin (in 2018) en de bosmierspringspin (vorig jaar).

