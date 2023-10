Opnieuw vluchtelingen ondergebracht op vakantiepark in Dwingeloo

Op vakantiepark De Noordster in Dwingeloo komen 24 huisjes beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen hier verblijven vanaf maandag 16 oktober tot 15 maart volgend jaar.

Het is niet bekend hoeveel vluchtelingen worden gehuisvest. Dit is afhankelijk van de grootte van de toestroom uit het oorlogsgebied. Ook de omvang van nieuwe gezinnen op het park heeft invloed.

Locatiemanagers

Volgens de gemeente komen twee zogeheten locatiemanagers die regelmatig op het park aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Daarnaast is er in de avond en nacht toezicht op de locatie.