Toren Verkeerspark Assen terug naar oude plek in Gouverneurstuin

Daarmee staat de verkeerstoren weer op de originele plek. Want in 1957 begon het Jeugdverkeerspark met zijn trapautootjes in de Gouverneurstuin, ,maar die locatie werd te klein voor de groeiende belangstelling.

Ter ziele in 2014

De attractie vertrok naar het Asserbos. Vervolgens kwam het terecht aan De Haar, bij het TT Circuit, waar het Verkeerspark hoogtijdagen beleefde, maar in 2014 definitief ter ziele ging wegens te weinig bezoekers.

De oude verkeerstoren is straks nog de enige tastbare herinnering. Alle roest is verwijderd en de constructie is aangepast. Ook is de toren helemaal opnieuw gecoat. "Het is iets waar kinderen straks in kunnen spelen. En het is iets wat echt van Assen is, dat maakt het leuk", zegt eigenaar Ronald Zuiderveld van Machinefabriek Rinsma.

Pups van Mannes

De verkeerstoren wordt opgenomen in de nieuwe speelroute 'Pups van Mannes' door de binnenstad van Assen. De gemeente gaat alle speelobjecten in de stad met elkaar verbinden. "Kinderen spelen natuurlijk overal. Stoepje op, stoepje af. Hinkelen. Springen. Er zijn dus heel veel natuurlijke speelgelegenheden in de binnenstad, maar we willen daar ook graag een aantal dingen aan toevoegen", zegt wethouder Mirjam Pauwels. Naast de verkeerstoren zal er bijvoorbeeld een speelhunebed komen op het Koopmansplein.

Wethouder Mirjam Pauwels als kind in het Verkeerspark in Assen (Rechten: RTV Drenthe)

Fotoactie

De toren is nog niet helemaal klaar. De gemeente wil aan de binnenkant foto's laten plaatsen van mensen die vroeger het verkeerspark in Assen hebben bezocht. "Ik heb zelf ook nog een foto gevonden van toen ik zeven was. Ik was er toen samen met mijn zus en een vriendinnetje. Ik hoop dat heel veel Assenaren en Drenten dit ook nog hebben en die naar ons op gaan sturen", zegt Pauwels. Mensen die mee willen doen aan de actie kunnen hun foto opsturen naar binnenstad@assen.nl