Monumentale leegstaande kerken blijken lastig te vullen: 'Er zitten kerken in de gevarenzone'

Door de ontkerkelijking is het een onvermijdelijk gevolg: leegstaande kerken. Maar wat doe je dan met het cultureel erfgoed? Over die vraag buigen ze zich in Bovensmilde vandaag.

Erfgoedvereniging Heemschut organiseert samen met Stichting Oude Drentse Kerken en de Stichting Drents Monument een bijeenkomst waar ze op zoek gaan naar een nieuwe bestemmingen voor leegstaande kerken. De oorzaak daarvan is tweeledig, zegt Frans Schouten van Erfgoedvereniging Heemschut. "De kosten stijgen nu de pan uit en dat nekt heel veel kerkbesturen op het laatste moment. Maar het is natuurlijk ook de leegloop van de ontkerkelijking in Nederland."

Lege middeleeuwse kerken

Het symposium richt zich vooral op de grote, monumentale dorps- en stadskerken. "Er zijn veel leegstaande kerken in Drenthe, maar de kleinere kerken zijn woonhuizen, praktijkruimtes of bedrijfsruimte geworden. Die zijn makkelijk om te bouwen naar een ander gebruik. Maar de grote middeleeuwse monumentale kerken die leeg komen te staan, wat doe je daarmee? Wat kun je daarmee?"

Kerken waar niet zomaar een nieuwe bestemming voor gevonden is, zijn onder meer de Grote Kerk in Meppel en kerken in Norg en Dwingeloo. "Zo zijn er wel meer kerken die echt in de gevarenzone zitten." De redding voor de gebouwen ligt in eerste plaats in de investering van gemeenten en provincie, legt Schouten uit. "Ten tweede moeten we de kerken multifunctioneel gaan gebruiken voor de hele gemeenschap. Niet alleen voor de kerkgemeenschap, maar ook voor andere inwoners. De kerk is een heel belangrijk symbool voor de eenheid van de stad. Dat moeten we koesteren en bewaren."

Bibliotheek in kerk