Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Behoefte aan wat klanken die je doen denken aan de jaren 70 en 80? Koop dan nog snel je kaarten via Theater de Tamboer in Hoogeveen voor The Chicago Funk - A Tribure to the Legendary Earth, Wind & Fire. Ze waren finalist in het tweede seizoen van SBS6-programma The Tribute, Battle of the Bands. Vanavond om 20.00 uur bij kunt zijn in Theater de Tamboer in Hoogeveen.