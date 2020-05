Opgepakte mannen drugslab Eext komen uit Noord-Brabant

Het lab, dat bestemd was om synthetische drugs te maken, werd ontdekt na tips. Volgens de politie was het nog niet in werking, maar was alles klaar om te beginnen met het produceren van drugs. De mannen zijn ter plekke opgepakt en zitten vast.

Lab vandaag ontmanteld

Wat voor drugs er gemaakt zouden worden, kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. "Dat moet uit onderzoek blijken. Vandaag wordt nog de hele dag onderzoek gedaan en ook wordt het lab ontmanteld."

Voorbeelden van synthetische drugs zijn xtc, speed en methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth. Noord-Brabant is al een paar jaar koploper als het gaat om aantallen drugslabs, maar de afgelopen jaren worden ze ook steeds vaker elders in Nederland en ook in het Noorden ontdekt.

Eerder ontdekte labs

In 2018 werden in Drenthe vijf productieplekken (labs, red.) voor synthetische drugs ontdekt, waaronder één in Zuidlaren. Ook ontdekte de politie één opslagplek van drugs en werd op vier plekken drugsafval gedumpt. Het afgelopen jaar liep het aantal ontdekte labs terug naar twee.