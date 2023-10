Coevorden laat lasten inwoners stijgen in 2024, maar investeert voorzichtig in 'roerige tijden'

De gemeente Coevorden trekt volgend jaar extra 300.000 euro uit voor nieuw beleid en verhoogt de lasten voor de inwoners met 4,5 procent. Dat zijn de belangrijkste punten uit de begroting voor 2024, die het college van burgemeester en wethouders vanochtend gepresenteerd heeft.

De rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting stijgen gezamenlijk met 4,6 procent. "De afvalstoffen- en rioolheffing zijn kostendekkend, dus die stijging moeten we doorberekenen", legt wethouder Steven Stegen (BBC2014) van financiën uit.

Volgens Stegen zijn het roerige tijden. "Het kabinet is gevallen, er is hoge inflatie, de gemeentelijke financiën staan in zijn algemeenheid onder druk. Er is druk op de arbeidsmarkt." Het college wil daarom behoedzaam zijn. Zoals het nu lijkt houdt Coevorden volgend jaar bijna 4,3 miljoen euro over op de begroting.

"We willen onze begroting ook niet helemaal dichttimmeren", zegt Stegen. "We willen als plannen serieus concreet worden pas naar de gemeenteraad gaan om budget voor te leggen. We zijn van mening dat je dan ook een betere discussie met elkaar krijgt."

300.000 euro extra investeren

Toch wil Coevorden volgend jaar 300.000 euro extra vrijmaken bovenop de plannen die al in uitvoering zijn. Zo gaat er 75.000 euro naar de voorbereidingen op de toekomstige zuidelijke rondweg die bij Coevorden moet komen in de toekomst.

Ook wordt er 25.000 euro voor basisscholen en 30.000 euro voor het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs vrijgemaakt voor het zogeheten preventiemenu, waarmee activiteiten en voorlichtingen worden georganiseerd op het gebied van drugs, gezondheid, veiligheid, milieu, seksualiteit en hygiëne. Ook gaat er 60.000 euro naar een rapportage als het gaat om het project Vitale Vakantieparken, waarmee gekoerst wordt op het verbeteren van vakantieparken.

Daarnaast blijkt de pilot met buurtsportcoaches, die in 2021 opgestart is, succesvol. Het college wil daarom 52.000 euro uittrekken voor nog een extra buurtsportcoach. Daarnaast komt er een klanttevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening van de gemeente. Dat gaat 19.000 euro kosten.

Vincent van Gogh

Dit jaar is het het Van Gogh-jaar. Om een blijvend aanbod te realiseren voor de toekomst, wordt er vanaf volgend jaar 50.000 euro gereserveerd voor projecten. Er zijn verschillende ideeën, maar erg concreet zijn deze nog niet, aldus wethouder Erik Holties (BBC2014).

Toekomst

Grote projecten die nog op Coevorden afkomen en waar al geld voor is gereserveerd zijn de MFA in Schoonoord en de Nieuwe Veste in Coevorden. De woningbouwprojecten die zijn opgezet, zijn volop gaande. Wel lopen er gesprekken om de manege in Sleen te verplaatsen. "Daar voeren we constructieve gesprekken over", zegt Stegen. "De manege is ingekapseld in het dorp geraakt. We willen daar uiteindelijk woningen bouwen."

Ook komt er volgend jaar een nieuw voorstel voor de aanpak van wegen. "We hebben de afgelopen jaren te weinig geld vrijgemaakt en vrij kunnen maken om de wegen op een goed niveau te houden", zegt Holties. De wegen in de gemeente gaan ook achteruit door zwaarder en meer verkeer. Ook het klimaat speelt een rol. "Ik zou tevreden zijn als we op een beter niveau kunnen komen."

Daarnaast kijkt de gemeente ook of er op termijn een nieuw schoolgebouw kan komen in Sleen. Daar zijn nu twee scholen. "Ons beleid is dat we bij nieuwbouw één schoolgebouw realiseren. De scholen moeten dat intern inrichten, maar wij bevorderen zeker dat er samenwerking gezocht wordt", zegt wethouder Jeroen Huizing (CDA).

Arbeidsmarkt

Ook de gemeente Coevorden kampt met het aantrekken en behouden van goed personeel, zegt burgemeester Renze Bergsma (CDA). "De druk op de organisatie is groot. We hebben een ambitieus college met plannen, maar dat in combinatie met de hoeveelheid taken vanuit het Rijk op ons bordje is pittig. Daar zit wel zorg."

Volgens Bergsma krijgt de gemeente positieve geluiden terug bij exitgesprekken. "Mensen geven aan dat ze graag bij ons werken, maar soms kunnen ze een stap maken in hun loopbaan."

Een concrete oplossing is er nog niet, maar volgens Bergsma heeft dat niet altijd te maken met geld. Een goede werksfeer, een aantrekkelijke werkgever zijn en slimmer werken, zijn de punten die de burgemeester noemt.

Ravijnjaar

In lijn met de andere Drentse gemeenten, verwacht ook Coevorden in 2026 een 'financieel ravijnjaar'. "Dan krijgen we duidelijk minder geld vanuit het Rijk", aldus Stegen.

"In dat jaar gaat Coevorden ook rode cijfers schrijven. We voorzien een tekort van 1,2 miljoen euro. Dat is niet iets om direct van in paniek te raken. We blijven doorgaan op de ingeslagen weg. Daarnaast zijn we al langere tijd met de VDG (Vereniging Drentse Gemeenten, red.) bezig met een lobby richting het kabinet om aandacht te vragen voor de financiële problematiek."