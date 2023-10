Meer bussen tijdens Zuidlaardermarkt

Aangepaste routes

Qbuzz rijdt daarnaast via aangepaste routes op buslijn 5, die van Groningen naar Annen gaat. Deze bus rijdt dan niet via de Brink in Zuidlaren. Reizigers kunnen in- en uitstappen op de halte Julianalaan. Op dinsdag tussen 10.00 uur en 18.00 uur gaat die bus niet door Zuidlaren.