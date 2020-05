Assen wil warmtenet in deel van wijk De Lariks

Om woonwijk De Lariks in Assen aardgas vrij te maken, wil de gemeente Assen een warmtenet aanleggen. De mogelijkheden daarvoor worden als eerst onderzocht in de straten Aar, Delft en Stroom, omdat woningcorporaties Actium en Woonservice daar plannen hebben voor nieuwbouw.

Volgens een woordvoerster van de gemeente moet het warmtenet, dat bestaat uit leidingen onder de huizen, waar warm water doorstroomt, uiteindelijk worden aangelegd onder ruim zeshonderd huizen. Die worden dan door middel van het warme water verwarmd.

Landelijk proefproject

Assen is een van de steden die meedoet aan een landelijk proefproject om woonwijken aardgasvrij te maken. Om het warmtenet in De Lariks te kunnen aanleggen, heeft de gemeente ruim 5,5 miljoen euro subsidie aangevraagd bij het Rijk. De gemeente werkt, behalve met de woningcorporaties, samen met Enexis en Vaart Welzijn aan het project.

Na de zomer duidelijkheid

In september wordt duidelijk of Assen de 5,5 miljoen uit Den Haag krijgt. In 2018 kreeg de gemeente al ruim 4 miljoen. Dat was voor een proefproject in de buurt Beek. Daar wordt inmiddels onderzocht wat de beste oplossing daar is om de huizen van het gas af te krijgen.

Het plan is dat alle woningen en andere gebouwen in Assen in de toekomst aardgasvrij worden.

