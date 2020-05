Drenthe Toen: Molukkers in Drenthe, een klankbeeld uit 1975

Stil, in kleine kring en met vlagvertoon werd vorige week, zaterdag 25 april 2020, stilgestaan bij de 70ste verjaardag van de proclamatie van de RMS. Drenthe Toen staat er ook bij stil, met de herhaling van een radiodocumentaire uit 1975. In dat jaar was het 25 jaar geleden dat de RMS werd uitgeroepen. Een andere tijd.

'Zo gauw mogelijk terug naar Ambon'

De radiodocumentaire heet: 'Klankbeeld over het leven van de Zuid-Molukkers in Drenthe. Deel 2', want deel 1 is door de jaren heen zoekgeraakt. Het is gemaakt door de voorloper van Radio Drenthe, de RONO. De presentatie is in handen van Peter de Bie.

Wat opvalt is de negatieve, soms zelfs grimmige toon van de gesprekken. Zowel van Nederlandse als van Molukse kant. Je hoort onder meer een kort verslag van de viering van 25 jaar RMS in Den Haag, in 1975 en inspecteur Verzijlbergh van de Asser gemeentepolitie laat zijn, wat gedateerde, licht schijnen over 'het verschil tussen de Zuid-Molukse en de Nederlandse jeugd'.

Molukse acties

Al voor de 25ste verjaardag van de RMS hadden in de jaren'70 Molukse acties plaatsgevonden. Later in 1975, in december, vond de treinkaping bij Wjster plaats. In 1977 volgde die bij De Punt en de gijzeling van de lagere school in Bovensmilde. De reportage uit 1975 schetst de achtergrond waartegen gevoelens van ongenoegen invoelbaar worden gemaakt.

Podcast

Morgenmiddag is een deel ervan te horen in het radioprogramma Drenthe Toen tussen 14.00-16.00 uur. We zenden het hele klankbeeld uit in deze podcast, een reportage over frustratie en vooroordelen, onmacht en verlangen. Terug naar 1975.

Molukkers in Drenthe, een klankbeeld uit 1975

RTV Drenthe Podcasts

Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele onderwerpen die spelen in Drenthe.

FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen weekend van FC Emmen door. Daarnaast is er ook plaats voor andere sport uit onze provincie.