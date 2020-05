Wildlands laat straks helft van maximaal aantal bezoekers toe

Op 12 mei maakt het kabinet bekend of de coronamaatregelen na 19 mei worden versoepelt. De directie en medewerkers van Wildlands zijn druk bezig om zich voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving. "We zijn achter de schermen al weken bezig met de draaiboeken en die hebben we ook al aangeboden aan het kabinet. Ook de Veiligheidsregio Drenthe is op de hoogte. Het is wachten op groen licht", zegt Van Engelen.

Niet spontaan naar de dierentuin

Als het kabinet akkoord gaat, ziet een bezoek aan het Emmer dierenpark er vanaf 20 mei anders uit. "Bezoekers moeten van tevoren op onze website reserveren voor de dag waarop ze willen komen, omdat we een maximum aantal van vijfduizend per dag gaan hanteren. Dat is wel het hoogste scenario. We zullen rustig beginnen."

Bezoekers moeten in het park een looproute volgen. Of de restaurants meteen open gaan, hangt af van wat het kabinet op 12 mei besluit over de horeca. Kleine uitgiftepunten voor onder meer patat en ijsjes in het park zijn sowieso geopend, zegt Van Engelen.

Testen met personeel en familie

In het hele park zijn veel aanpassingen gedaan om volgens de RIVM-richtlijnen de deuren te kunnen openen. Om te kijken of het goed werkt, gaat Wildlands dat voor 12 mei testen met eigen personeel en hun familieleden. "Daar hebben we al toestemming voor. Dat doen we met met een paar honderd mensen."

In de zomervakantie is het mogelijk dat het park in twee dagdelen open gaat, zodat een grotere groep mensen per dag het park kan bezoeken, legt de directeur uit. "Dat betekent ook dat we dan de openingstijden verruimen. Flexibiliteit is het toverwoord in deze tijd."

Uitstel betalingsverplichtingen

De coronacrisis is voor Wildlands een hard gelag. De bezoekersaantallen van het park, dat in 2018 door de gemeente Emmen van de ondergang werd gered, zaten juist weer in stijgende lijn. Na een verlies van 8,5 miljoen in 2018 ging het in 2019 iets beter met een verlies van 3 miljoen euro. Voor dit jaar was de verwachting dat het verlies opnieuw kleiner zou zijn en in 2021 werden de zwarte cijfers verwacht.

De gemeente Emmen spaart het noodlijdende park nu door de betalingsverplichtingen voorlopig op te schorten. Van Engelen erkent dat dat probleem daarmee alleen maar verschoven wordt. "Maar we hebben geen andere keus."

'Verloren jaar'

Ondanks dat er nu zeven weken geen bezoekers zijn geweest, kan het dierenpark nooit helemaal dicht. Er werken momenteel veertig mensen die de dieren én de planten verzorgen. Van Engelen schat het verlies dat het Emmer park de afgelopen weken heeft geleden op 'een aantal miljoenen'. "2020 is voor ons een verloren jaar."

Samen met twaalf andere dierenparken is Wildlands aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Van Engelen: "Gezamenlijk draaien wij jaarlijks een omzet van 220 miljoen euro. We hebben nu een aanvraag voor een financieel noodpakket bij minister Carola Schouten van landbouw neergelegd van 110 miljoen euro. We verwachten dat we nog minder omzet gaan draaien dan dat, maar we willen ook een deel zelf compenseren."

Wildlands laat straks helft van maximaal aantal bezoekers toe

