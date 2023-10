Half jaar onderzoek naar Theodoor V. uit Veenhuizen: veel vragen blijven rondzingen

Op vrije voeten

In juni kwam V. op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Assen besloot dat de verdenking tegen hem niet sterk genoeg was om hem langer vast te houden. Het OM ging daartegen in hoger beroep, maar het gerechtshof in Leeuwarden volgde het eerdere oordeel dat de verpleegkundige het strafrechtelijk onderzoek thuis mag afwachten.

Het OM moest het gedurende het onderzoek overigens doen zonder het medische dossier van V. De GGZ was gevraagd om het volledige dossier door te spelen, maar de instelling vond dit niet noodzakelijk voor het onderzoek. De rechter ging daarin mee.

Meer onderzoek

Na het maandenlange speurwerk is justitie tot een tweeledige conclusie gekomen, zo bracht RTV Drenthe vandaag naar buiten. Bij een deel van de aanvankelijke verdachte sterfgevallen heeft V. géén rol gehad, zo is vast komen te staan. In de gevallen van de andere overleden patiënten is meer onderzoek nodig. Pas na dat onderzoek wordt duidelijk of V. in die zaken wel of niet vervolgd zal worden.

Over het verleden van de verpleegkundige is weinig bekend. Voor zijn periode in het WZA was V. werkzaam in het UMCG en het Martini Ziekenhuis en liep hij stage in het ziekenhuis van Bremen. Zijn periode bij die ziekenhuizen maakt geen deel uit van het strafrechtelijk onderzoek.