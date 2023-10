Alles op alles voor een nieuw Sprookjeshof: 'Durfden niet meer aan gasten te vragen of ze een leuke tijd hadden'

De afgelopen maanden zijn er bergen werk verzet in attractiepark Sprookjeshof in Zuidlaren. Alles wat kapot en vies was, werkt en blinkt inmiddels weer. Het park werd dit voorjaar overgenomen door nieuwe eigenaren en die hebben een heel nieuwe koers voor ogen.

De laatste tijd is er veel veranderd, zegt manager Dennis Schuster die vlak voor de zomer aan de slag ging bij het attractiepark. "De eigenaren zijn er in april bijgekomen, ik in juni."

Volgens hem is het inmiddels een wereld van verschil. "De collega's die hier al tien, twintig jaar werken, durfden niet meer aan de gasten te vragen of ze een leuke tijd gehad hadden. Want het antwoord was toch altijd: 'Nee. Dit deed het niet, dat deed het niet. Dit was vies, dat was vies'. En nu doet alles het weer, alles is schoon."

Nieuw begin

Maar schoonmaken en reparatie is niet het einde van de metamorfose. "Dit is de start van een nieuw begin", zegt Schuster. "In de komende jaren wordt het alleen maar beter. Bijna alles wat er staat, wordt vervangen." Aankomend voorjaar moet het nieuwe restaurant openen. " Dat wordt echt een paradijs voor kinderen. Met pannenkoeken, waterfonteinen, armen die uit de muur komen en een ridder- en prinsessenkamer."