Al miezert het een beetje, tennis gaat altijd door voor Anneke (84)

Van jongs af aan is Jonkers in beweging. Eerst bij de gym- en korfbalvereniging en later op de tennisbaan. "De burgemeester had een betonbaan laten aanleggen achter het gemeentehuis. Op mijn veertiende ben ik daar begonnen, met een houten racket met darmbespanning. Daarmee moest je oppassen dat ie niet te nat werd."