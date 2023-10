Groeiende interesse voor het Nedersaksisch: 'Het is een levende taal'

Wat is het Nedersaksisch?

Het Nedersaksisch is een op zichzelf staande erkende taal. Het is dus geen dialect van Nederlands of Duits. Je zou kunnen zeggen dat het Nedersaksisch een broertje is van die twee talen. Het is een taal met eigen kenmerken en een eigen geschiedenis.

Ten tijde van het Hanzeverbond, een middeleeuwse handelssamenwerking tussen steden uitgestrekt van Nederland tot en met Polen, was het Nedersaksisch de belangrijkste handelstaal in Europa. De taal is zelfs ouder dan het Standaardnederlands en had in die tijd ook een hogere socio-economische status dan het Nederlands.

In een aantal steden in het noordwesten van Duitsland worden ook varianten van het Nedersaksisch gesproken. Tot in Denemarken vind je nog verwijzingen naar de taal en daarom is het mogelijk om je zelfs daar met een van de Nedersaksische dialecten een beetje verstaanbaar te maken.