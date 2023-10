Coevorden gaat de uitdaging aan: 'Nu doorpakken voor een volledige rondweg'

Verkeer dat niets te zoeken heeft in de binnenstad van Coevorden, moet op termijn makkelijker om de stad heen kunnen rijden. Om dat voor elkaar te krijgen, start de gemeente met een plan om de nieuwe ontsluitingsweg aan de zuidkant van de stad door te trekken. "Daarmee ontstaat straks een complete rondweg om Coevorden."

Dat zegt wethouder Jeroen Huizing (CDA). Het nieuwe deel van de weg moet aansluiten op de recent gerealiseerde ontsluitingsweg die de N34 met industrieterrein Leeuwerikenveld verbindt. "Nu dat eerste deel (vanaf de N34 tot aan de De Hulteweg, red.) gereed is, volgt de grote uitdaging om door te pakken en ook deel twee aan te leggen."

Dat tweede deel loopt vanaf de De Hulteweg rechtdoor, over het Coevorden-Vechtkanaal, om net over de Duitse grens aan te sluiten op de Brookdiek. Wanneer dat ontbrekende stuk asfalt er komt, daarover durft Huizing nog geen concrete uitspraken te doen. "Maar we beginnen nu eerst met een uitgebreide verkenning."

75.000 euro om te gaan onderzoeken

In de gemeentelijke begroting, die burgemeester en wethouders vanmorgen presenteerden, is voor dat onderzoek nu een 'voorbereidingskrediet' van 75.000 euro opgenomen. Met dat geld gaat Coevorden onderzoeken uitvoeren naar verschillende varianten van het gewenste tracé voor de Zuidelijke Rondweg Coevorden (ZRC), zoals het project in de ambtelijke stukken bekend staat.

Ook moet in die voorbereidingsfase duidelijker worden wat dit nieuwe project gaat kosten en of er cofinanciering vanuit andere partijen - zoals provincie Drenthe - mogelijk is. Dát het om een uitdaging gaat, steekt Huizing niet onder stoelen of banken. "We moeten met de weg over het spoor en over twee kanalen, dus daar zijn prijzige bruggen voor nodig." Grappend vult wethouder Joop Slomp (PvdA) aan: "Misschien moeten we eens op Marktplaats kijken wat zo'n brug kost."

Ook Defensie en Duitsland zijn gesprekspartners

Huizing vervolgt: "Dit is een project voor de langere termijn, waarbij we ook te maken hebben met belangen van onder meer Defensie en met Duitsland." Eén van de mogelijke tracés loopt namelijk over of vlak langs een militaire basis ten zuiden van Coevorden. "Bovendien zal de weg waarschijnlijk ook over Duits grondgebied gaan."

Dat zal dan aan de kant van Europark Coevorden-Emlichheim zijn. De gemeente voert hierover al gesprekken in het buurland. "We zullen dat overleg verder aangaan. Een goede weg om de stad, biedt ook voor Duitsland kansen, dus we staan daar positief in. Ook Duits verkeer kan immers via deze nieuwe rondweg beter omrijden, dankzij een directe verbinding met de N34."

'Dit is voor ons een prioriteit'