Bijzonder afscheid van 97-jarige motorfanaat Piet Hoogland in Nieuwlande

"Dit had hij mooi gevonden", zegt kleinzoon Roy Boon. "Het was een bijzondere man, een apart afscheid past daar wel bij."

Pijnlijk afscheid door corona

De motor-onderdelen-verzamelaar en oud-baancommissaris van het TT Circuit overleed vorige week zaterdag. Nadat hij werd geopereerd aan een gebroken heup, raakte hij tijdens de revalidatie in een verzorgingstehuis besmet met corona. En daar overleed hij uiteindelijk aan. Een pijnlijke situatie voor de familie.

"Ik heb hem zes weken niet gezien", zegt dochter Ria Boon-Hoogland. "Op 16 april werd er gezegd dat hij naar huis mocht. Toen ben ik er nog geweest. Maar op 19 april mocht niemand meer bij hem komen. Je gaat door met je leven maar het is zo onwerkelijk."

Hoogland droomde van rijden op TT Circuit

Hoogland leerden we kennen in het TT Journaal van zes jaar geleden. Hij had nog één grote droom. Als oud-baancommissaris wilde hij dolgraag een keer op het TT Circuit rijden. En die wens kwam uit. Samen met z'n makkers van de Vereniging van Klassieke Motoren reed hij het circuit rond. Maar in de Geert Timmerbocht schoot de toen 91-jarige Hoogland rechtdoor de grindbak in. De reportage leverde veel reacties op.

Bekend persoon in motorwereld

Vandaag kwamen tientallen motorvrienden afscheid nemen. Er waren auto's maar vooral motoren. "Hij liep natuurlijk verschillende markten af zoals Hardenberg en Ruinerwold. Dus in die motorwereld was hij een bekend persoon. En hij kende natuurlijk ook nog veel baancommissarissen van het TT Circuit", verklaart dochter Ria.

Kist op zijspan

Om de cirkel rond te maken brachten de leden van de Klassieke Motoren Vereniging Hoogland naar z'n laatste rustplaats. Met de kist op een zijspan en kleinzoon Roy voerde de rouwstoet aan...op de motor van opa.