140 jaar in de grafstenen: Engberts uit Assen viert mijlpaal

Er zijn niet veel bedrijven die het kunnen zeggen, maar Steenhouwerij Engberts in Assen kan dat wél: dit jaar mogen 140 kaarsjes worden uitblazen. Een bijzondere mijlpaal voor het bedrijf dat begon in Meppel maar nu niet meer weg te denken is uit de Drentse hoofdstad.

Hein Engberts weet nog hoe hij met zijn familie naast de steenhouwerij woonde. Zeven jaar was hij, toen hij al meehielp op kerkhoven om stenen te plaatsen. Zwaar fysiek werk. "Tegenwoordig is het, door de machines, een stuk makkelijker."

Maar Engberts - geboren en getogen Assenaar - leerde het vak liefhebben. En hoewel hij in de jaren 90 zijn eigen pad koos en het familiebedrijf verliet, blijft hij trots op de steenhouwerij. "Als je de naam dan weer tegenkomt, doet dat wel iets met je."

Van de meubels in de grafstenen

Inmiddels zwaaien Erik Posthuma en Ronald Haveman de scepter binnen het bedrijf. De naam Engberts dragen ze niet, de trots van het bedrijf wel. "We zijn samen zo'n dertig jaar geleden binnengekomen", zegt Posthuma. "We werkten er al een flinke tijd en in 2016 hebben we het officieel overgenomen. Er is overwogen een andere naam te gebruiken, maar uiteindelijk besloten we met Engberts door te gaan. Dat leek ons het verstandigst."

Zijn compagnon Haveman is de man met de gouden vingers. "Op de Lagere Techniekschool in Assen leerde ik voor meubelmaker, maar een docent adviseerde mij hier stage te gaan lopen." Het vak pakte Haveman meteen. "Je maakt iets blijvends. Iets waar mensen heel blij mee zijn."

Mondiger

Door de jaren heen is er veel veranderd binnen de wereld van de steenhouwers. Nieuwe technieken en meer machines bijvoorbeeld, maar ook 'mondigere' klanten. "Toen ik begon, was ik de man met de map", schetst Posthuma, die van deur tot deur ging met een map vol grafstenen. "Nu hebben veel mensen zelf al onderzoek gedaan over wat ze willen. Ze weten dat steeds beter."

In de meeste gevallen maakt dat het werk van Posthuma makkelijker. "Maar soms heb je iemand tegenover je die bijvoorbeeld zelf een grafische achtergrond heeft en met voorstellen komt waar je zelf je twijfels bij hebt. Dan geef je advies, maar het blijft aan de klant zelf."

Emotioneel

Posthuma - behept met een fotografisch geheugen - kan nog veel grafstenen die hij verkocht zo opdreunen. Maar Engberts weet zijn eerste ook nog. "Dat was heel bijzonder. Een kindje van vier jaar oud dat overleden was."

En ja, dat is behoorlijk emotioneel geeft Engberts toe. Het hoort bij het werk, vindt Posthuma. "Als je lekker in je vel zit, kun je een hoop hebben. Maar als je een mindere periode hebt, kan je je werk minder goed doen. Zeker als je gesprekken moet voeren met mensen die net een dierbare zijn verloren."