Ook vv Bargeres stapt over naar zaterdag

Volgens het bestuur is er de afgelopen jaren gesproken over het overstappen van prestatievoetbal op zondag naar zaterdag en is dit het juiste moment om de stap te maken. Een meerderheid van de senioren en jeugdspelers waar vooraf mee gesproken is, is voor de verandering.

"De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er weinig aanwas vanuit de jeugdafdeling van de vereniging doorstroomt naar de senioren. Vanwege de problemen die we voorzien is het gesprek om over te stappen van zondag naar zaterdag de laatste maanden extra serieuze vormen aan gaan nemen", schrijft het bestuur in een verklaring op de clubsite. "Het is een grote stap voor ons als vereniging, maar we kunnen niet anders concluderen dat het de enige juiste is om ook een serieuze seniorenafdeling voor de vereniging te kunnen behouden."

Meer clubs stappen over

Bargeres speelde afgelopen seizoen in de vierde klasse D en stond bij het stilleggen van de competitie na 15 wedstrijden op de zesde plaats met 22 punten.

VV Bargeres is de volgende in een reeks Drentse clubs die overstappen naar het zaterdagvoetbal. Onder ander FC Assen en MSC gingen Bargeres voor. Gister maakte Alcides uit Meppel bekend een zaterdagtak op te zetten, al blijft het prestatie-elftal op zondag het speerpunt van de club.

