Geen benodigde EU-meerderheid voor verbod op glyfosaat

Over de verlenging wordt binnen een maand opnieuw gestemd. Als zoals verwacht ook dan geen ruime meerderheid voor of tegen te vinden blijkt, beslist de Europese Commissie. Die heeft de verlenging voorgesteld.

Omstreden middel

Over glyfosaat, door fabrikant Monsanto op de markt gebracht als Roundup, is al jaren veel te doen. Sommige onderzoekers denken dat het middel kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Bovendien zou het een belangrijke bestuiver als de bij en veel andere diersoorten ernstig bedreigen. Maar de commissie ziet geen sluitend bewijs en dus ook geen reden voor een verbod.