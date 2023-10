Boete voor verkeersfout met dodelijke afloop in Assen

Een 46-jarige automobiliste heeft een boete van 500 euro gekregen voor het onvoldoende rechts houden met haar auto, waardoor ze een vrouw op een fiets schepte. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

De automobiliste uit de gemeente Aa en Hunze reed voor haar werk met een bestelbus door een woonwijk in Assen. In een scherpe bocht in de Nansenstraat kwam ze op de linker weghelft terecht.