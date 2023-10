In de wijk Krakeel in Hoogeveen verdwijnen katten: in elk geval 6 dood in kanaal gevonden

In de wijk Krakeel in Hoogeveen verdwijnen de laatste tijd opvallend veel katten. Zes daarvan zijn dood gevonden in de Hoogeveensche Vaart. Buurtbewoners en de dierenambulance vertrouwen het niet.

De eerste melding van een dode kat kwam een paar weken geleden binnen bij Stichting Dierenambulance Hoogeveen. "Als je dan die kat naar de eigenaar brengt en je ziet het verdriet van de mensen die hun kat moeten missen, dat vergeet je niet. Er waren ook twee kleine kinderen bij", vertelt Tina Gosink van de dierenambulance.

Verdachte omstandigheden

Gosink haalde het katje zelf uit het water. Het dier is volgens haar onder verdachte omstandigheden dood gegaan. "Als normaal een dier verdrinkt, dan is 'ie helemaal opgezet, dan zwelt hij helemaal op door al het water dat hij binnen krijgt. En dat was bij deze kat niet het geval."

Buurtbewoner Marijke Eschbach viste een paar weken geleden ook al een kat uit het water. Ook dat zag er verdacht uit, zegt ze. "Deze kat was nog helemaal gaaf en mooi, dus ik ga er vanuit dat hij gewoon al dood was voor hij in het kanaal terechtgekomen is. En dat 'ie niet heel lang onder water heeft gelegen."

Meer dan twintig vermiste katten

Ondertussen stromen de berichten van vermiste katten binnen op de Facebookpagina Vermiste Huisdieren Hoogeveen en Omstreken. Het zijn er al meer dan twintig. En ze komen allemaal uit de wijk Krakeel. Gosink denkt dat er sprake is van kwade opzet. "Een van de katten had striempjes om zijn nek. Waarschijnlijk is hij van tevoren opgehangen en daarna in het water gegooid."