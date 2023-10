RTV Drenthe lanceert Bluesradio Drenthe

RTV Drenthe lanceert vandaag Bluesradio Drenthe, een online station waarin blues centraal staat, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

"Het is een service van RTV Drenthe", zegt eindredacteur Martin van der Veen. "We willen ons rijke bluesarchief beschikbaar maken voor alle bluesliefhebbers in Drenthe."