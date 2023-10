Door problemen tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar gaat de operatie van Caren uit Smilde niet door

Voor honderden patiënten die afhankelijk zijn van zorg van het Martini Ziekenhuis in Groningen, zijn behandelingen uitgesteld. Caren Niemeijer (40) uit Smilde is één van hen. Na acht weken op de wachtlijst te hebben gestaan, is de knieoperatie die dit najaar zou plaatsvinden, verplaatst naar 2024. "Patiënten die alleen nog op een datum wachten, worden hier nu de dupe van."

De uitgestelde behandelingen komen door een geschil tussen het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraars a.s.r. en Zilveren Kruis. De hoeveelheid zorg die de twee verzekeraars voor dit jaar bij het Martini Ziekenhuis hebben ingekocht, is op. Dat schreef RTV Noord eerder. Vanaf augustus zijn de partijen met elkaar in gesprek voor een oplossing, maar kwamen er niet uit.

Wachten tot loop van 2024

Marieke van Kralingen, directeur Klant en Markt van het Martini Ziekenhuis, zegt tegen RTV Noord dat dit nog nooit eerder is voorgekomen. Het probleem zit 'm in de inkoop van zorg, legt ze uit. "De verzekeraar moest zorg bijkopen, maar heeft maar een deel bijgekocht. Daarom kunnen we een deel van de patiënten helaas niet in behandeling nemen." Alle geplande afspraken gaan door, er wordt niet afgebeld. "Maar patiënten die op de wachtlijst staan voor een behandeling of operatie en bij deze verzekeraars verzekerd zijn, moeten wachten tot in de loop van 2024."

Zilveren Kruis liet aan RTV Noord weten dat de afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan het eind van een jaar gemaakt worden. "Het Martini Ziekenhuis verwachtte er niet uit te komen met het afgesproken bedrag en wilde extra geld en dan ga je in gesprek", zegt de woordvoerder.

"Zilveren Kruis heeft twee miljoen euro beschikbaar gesteld, maar het ziekenhuis wilde één miljoen euro meer. We zien dat de wachttijden in omliggende ziekenhuizen korter zijn. Voor een knieoperatie heb je bij het Martini Ziekenhuis een wachttijd van tien weken, maar bij andere ziekenhuizen in de regio ben je met drieënhalf week al aan de beurt. Daarom geven we het Martini Ziekenhuis wel geld voor andere vormen van zorg, maar we willen de premie ook niet onnodig verhogen."

Niet meer wakker liggen van de pijn

Eén van die patiënten is Caren Niemeijer uit Smilde. Ze is verzekerd bij De Friesland (onderdeel van Zilveren Kruis). Sinds begin dit jaar zit ze in een behandeltraject bij het Martini Ziekenhuis voor artrose. Na verschillende scans bleek dat de pijnklachten aan haar knie verminderd kunnen worden door een knieoperatie. Die operatie zou haar haar oude leven weer wat terug moeten geven. "Ik hoop dat de pijnklachten minder worden. Dat ik er niet meer van wakker lig en dat ik weer werkzaamheden kan verrichten. Dat ik eigenlijk gewoon kan doen wat normaal is voor iemand van mijn leeftijd."

Begin augustus kreeg ze te horen dat ze op de wachtlijst terecht kwam. Nog zo'n vier maanden wachten, dan zou de operatie plaatsvinden. Maar de problemen tussen het Martini Ziekenhuis en haar verzekering De Friesland, gooien roet in het eten. "Via de media vernam ik dat mijn operatie wordt verplaatst naar de loop van 2024. Van het ziekenhuis heb ik inmiddels een brief ontvangen, maar van mijn zorgverzekeraar heb ik nog niks gehoord. Dus heb ik zelf maar contact gezocht om te vragen wat mijn opties zijn."

Achteraan aansluiten

Niemeijer werd aangeraden naar een ander ziekenhuis te gaan, zegt ze. Maar zelf ziet ze dat niet zitten. "Ik zit hier al heel lang. Ik heb bewust voor dit ziekenhuis gekozen. Het ziekenhuis heeft een goede reputatie en mijn familie heeft ook goede ervaringen met het ziekenhuis."

Bovendien zou overstappen naar een ander ziekenhuis 'dubbel werk' opleveren, zegt Niemeijer. "Dan moet een andere arts weer gaan bekijken of de diagnose en de operatie juist zijn. Vervolgens komen die kosten die dat oplevert, ook weer bij de zorgverzekering terecht", zo redeneert ze. "En ik heb zelf al contact opgenomen met ziekenhuizen in de omgeving. Ik zou dan achteraan moeten aansluiten bij de al bestaande wachtrij."

Dat het een complex probleem is, begrijpt Niemeijer. "Ik begrijp dat het ziekenhuis ook betaald moet worden. Maar ik vind dat de behandelingen van mensen die al op de wachtlijst staan, moeten doorgaan. Ik ben al compleet gediagnosticeerd en zit sinds 31 januari in die molen. Patiënten die alleen nog op een datum wachten, worden hier nu de dupe van."

'Wil dit niet meer meemaken'

Bovendien steekt het haar dat ze maandelijks haar zorgpremie betaalt, maar nu geen gebruik kan maken van de zorg die ze nodig heeft. "Het kan gewoon absoluut niet wat hier gebeurt. Voor het volgende jaar moeten ze wel met een heel goede premie en heel duidelijke voorwaarden komen, waardoor dit niet meer kan voorkomen. Dit wil ik niet meer meemaken."