Recreatie-ondernemers staan voor dilemma, maar Drenthe wordt gepromoot

Zes op de tien bedrijven in de sector vrezen een faillissement als de coronamaatregelen nog lang duren. "Het verschilt per bedrijf hoe lang dat is", zegt Marketing Drenthe-directeur Astrid Crum in Radio Drenthe-programma Cassata. Tot nog toe zijn er voor zover bekend geen bedrijven op de fles gegaan in de recreatieve sector. Als er in de zomermaanden niks mogelijk is, hebben de bedrijven 'een groot probleem'.

"Economisch gezien is dit het meest dramatische moment waarop het had kunnen gebeuren", stelt Crum. "Veel ondernemers hebben in de winter geïnvesteerd om te zorgen dat het bedrijf er weer netjes bij ligt. Het geld is uitgegeven, maar de inkomsten komen niet binnen." Dagelijks loopt de sector vier miljoen euro mis doordat dagrecreanten en verblijfstoeristen niet meer komen. Als daar geen verandering in komt, is de schadepost aan het eind van deze maand 300 miljoen euro. Tot en met april is de schade al opgelopen tot 178 miljoen euro.

Hemelvaart

Crum hoopt dan ook dat de maatregelen, die tot en met 20 mei van kracht zijn, gauw versoepelt kunnen worden. "Het zou heel mooi zijn als we nog wat van Hemelvaart kunnen meepikken, en van Pinksteren. Dan ben je een klein deel van het voorseizoen verloren. Je merkt dat mensen online aan het zoeken zijn, zich aan het oriënteren zijn, maar het met Hemelvaart nog niet aandurven", vertelt Crum. "Als er gezegd wordt met Hemelvaart mag u rustig binnen de landsgrenzen van een paar dagen vrij genieten binnen een accommodatie, dan zou dat al heel erg helpen."

Volgens Marketing Drenthe zijn de Drentse ondernemers er klaar voor, maar is er ook twijfel. "Het is best een beetje spannend. Aan de ene kant wil je omzet draaien en aan de andere kant wil je de veiligheid waarborgen. Het zijn echt dilemma's waar de ondernemers mee zitten."

Drenthe wacht op je

Om in beeld te blijven start Marketing Drenthe binnenkort met een actie in het westen van het land. In bushokjes wordt bijvoorbeeld de provincie onder de aandacht gebracht. "We roepen niet: 'boek nu je vakantie naar Drenthe', maar we zorgen er wel voor dat we wel zichtbaar zijn", zegt Crum. 'Drenthe wacht op je. Als het straks weer mag ben je van harte welkom', luidt de boodschap. Crum: "We merken wel dat bedrijven extra naar ons kijken, zo van: wij hebben zelf geen budget meer om nog iets aan marketing te doen, dus Marketing Drenthe, als het straks weer mag willen jullie dan zorgen dat de rest van Nederland ook aan Drenthe denkt als vakantiebestemming."

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Lees ook: