102 jaar geleden: Drenthe wordt hard getroffen door de Spaanse griep

Militair hospitaal tijdens de Spaanse griep in Kansas, VS. (Rechten: National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., United States, Wikimedia)

Het eerste bericht over de ziekte komt uit Spanje. Het Engelse persbureau Reuters verspreidt het op 27 mei 1918. Het telegram luidt: 'Madrid 28 mei: de koning, de minister-president en enkele ministers lijden aan een geheimzinnige ziekte, die zich verspreid heeft over heel Spanje, en waardoor dertig procent van de bevolking is aangetast'.

Miljoenen griepdoden

De Spaanse griep, een ziekte, die zich met een verbijsterende snelheid over de wereld verspreidt. Ze eist in een paar maanden tijd vele miljoenen slachtoffers. Volgens de meest conservatieve schattingen 20 miljoen; sommige onderzoekers spreken zelfs van 100 miljoen griepdoden. Ter vergelijking: de Eerste Wereldoorlog kostte in vier jaar tijd 9 miljoen mensenlevens.

Nederland hoopte de dans te ontspringen. Maar op 11 juli 1918 worden de eerste ziektegevallen gemeld: grensarbeiders, mijnwerkers en gemobiliseerde soldaten, schrijft Ivo van de Wijdeven in het Historisch Nieuwsblad van april van dit jaar: "Op dezelfde dag was direct ook de eerste dode te betreuren: een metselaar uit Lonneker, dorpje in de buurt van Enschede, die in Duitsland werkte, daar ziek was geworden en overleed in de trein naar huis. Dagelijks berichtten kranten over het toenemende aantal dorpen en steden waar de griep opdook. Al gauw waren duizenden mensen besmet."

Spaanse griep in Drenthe

In de zomer van 1918 steekt de ziekte in Drenthe de kop op. Op 16 juli 1918 meldt de Provinciale Drentsche en Asser courant: 'Gisteren is hier de z.g. Spaansche griep uitgebroken. Met zekerheid is na te gaan, dat de ziekte overgebracht is door militairen, in Assen in garnizoen, die den Zondag thuis doorbrachten. Reeds zijn zeer veel gezinnen aangetast'.

Overal waar veel mensen bijeen zijn, scholen, kazernes, volksbuurten, fabrieken, slaat de ziekte toe. De militaire autoriteiten -vooral de kazernes blijken griephaarden-, nemen maatregelen. Opkomst van nieuwe militaire bataljons en militaire oefeningen in Assen worden uitgesteld, de soldaten krijgen lichte dienst en beter voedsel. Maar de mobilisatie in verband met de Eerste Wereldoorlog maakt het onmogelijk grote aantallen dienstplichtigen naar huis te sturen."Nog steeds is er geen reden voor bezorgdheid", laten de autoriteiten weten. Zij lijken gelijk te krijgen, want in augustus neemt de epidemie af. Maar in oktober komt de ziekte terug, ditmaal blijkt het een veel kwaadaardiger variant. En het zijn niet vooral ouderen en kinderen die sterven, meer dan de helft van de overledenen behoort tot de leeftijdsgroep tussen de 20 en 49 jaar.

Dodelijke longontsteking

"Wie de Spaanse griep kreeg, werd extreem snel ziek", schrijft Reinold Vugs in zijn boek 'In veel huizen wordt gerouwd. De Spaanse griep in Nederland.' "Soms kon iemand binnen een paar minuten niet meer op zijn benen staan. Er zijn gevallen bekend van patiënten die binnen een halve dag overleden. Ze kregen heel hoge koorts en hun longen vulden zich met vocht, waardoor ze stikten. Door het zuurstoftekort krijgt hun lichaam een blauwzwarte kleur, waardoor het gerucht de ronde deed dat de longpest heerste." Bij anderen verloopt de ziekte meer als een gewone griep. Maar na een paar dagen liepen velen een longontsteking op, waaraan ze vaak alsnog overleden.

Laura Spinney schrijft in ´De Spaanse griep: Hoe de pandemie van 1918 de wereld veranderde´: "Er verschenen twee mahoniebruine vlekken op hun jukbeenderen en binnen een paar uur had hun hele gezicht die kleur van oor tot oor. "Tot je, op een gegeven moment,", schreef een Amerikaanse legerarts, "de gekleurde mannen niet meer van de blanke kunt onderscheiden." Een Amsterdamse arts, Binnendijk, schreef dat het griezelig was, dag in dag uit bij ziekbedden te komen die aan het eind van de dag sterfbedden waren geworden.

17.500 doden

Alleen al tussen juli en december 1918 sterven er in Nederland ongeveer 17.500 mensen aan deze pandemie. Opmerkelijk is, zo constateert Vugs, dat het Drentse aandeel in de sterftecijfers in de tijd van de Spaanse Griep bovengemiddeld hoog is. Waar het percentage slachtoffers landelijk op 0,26 procent ligt, bedraagt dit voor Drenthe 0,58 procent. Drenthe wordt keihard geraakt. En dat heeft volgens Vugs alles te maken met de armoede, slechte woonomstandigheden en slechte hygiëne in onze provincie. Zijn de woonomstandigheden slecht, dan is het sterftecijfer navenant hoog. Complete gezinnen sterven en begrafenisstoeten beginnen tot het normale straatbeeld te behoren. De op zijn einde lopende Eerste Wereldoorlog heeft ook in het neutrale Nederland ingrijpende gevolgen. Voedsel is op de bon, de rantsoenen zijn laag, daardoor is de bevolking verzwakt en extra kwetsbaar.

Vooral in de arme veenstreken kunnen de huisartsen het werk niet aan, schrijft Geertje Dekkers in het Historisch Nieuwsblad. De burgemeester van Emmen vraagt aan de Rijksuniversiteit in Groningen om geneeskundestudenten te sturen om de artsen bij te staan. Maar de artsen staan met lege handen. Pijnstillers, hoestdrank, het advies goed te ventileren en bedrust te nemen, meer hebben de dokters in 1918 niet in de aanbieding. Er wordt er geëxperimenteerd met injecties met sublimaat, een giftige kwikverbinding. Tijdens het hoogtepunt van de epidemie, in november 1918, overlijden er in Emmen 366 inwoners. Ter vergelijking: een jaar eerder stierven er in november 26 Emmenaren, dat schrijft de Provinciale Drentsche en Asser Courant op 4 december 1918.

In datzelfde artikel gloort wat hoop in één kleine zin: "De ziekte lijkt af te nemen." Maar in het Zuidoosten van de provincie is het nog bar en boos: "Te Erica en Amsterdamscheveld woedt ze nog ernstig. De 7 assistent-doktoren zijn nog aanwezig".

Binnen een week heeft Geertje Pieters uit Hollandscheveld vier kinderen verloren Reinold Vugs, 'In veel huizen wordt gerouwd'

Binnen een week vier kinderen

Voor het gezin van de weduwe Geertje Pieters uit Hollandscheveld verloopt de epidemie dramatisch. Reinold Vugs vertelt het verhaal in zijn boek 'In veel huizen wordt gerouwd'. Geertje Pieters, op dat moment 57 jaar oud, is moeder van negen kinderen, van wie er één in 1910 gestorven is. In november 1918 krijgen twee van haar zonen de Spaanse griep. Jan en Lucas overleven de griep niet. Ze overlijden op 20 november. Volgens de overlijdensakte stierven ze tegelijkertijd: 's middags om halfdrie. Waarschijnlijk worden ze op 23 november begraven, samen met zeven andere inwoners van Hollandscheveld. Hun zus Jantje (28) en hun broer Geert (22) kunnen er niet bij zijn, omdat zij inmiddels ook doodziek zijn geworden. Jantje overlijdt een dag na de begrafenis, en nog een dag later sterft Geert. Binnen een week heeft Geertje Pieters vier kinderen verloren.

In de kranten wordt in korte berichtjes melding gemaakt van steeds weer nieuwe dodelijke griepslachtoffers. Een lezer drukt zijn mede-lezers op het hart vooral beschaafd te niezen, met de hand voor de mond. In Amsterdam Is het aantal sterfgevallen zo groot, dat de begrafenisondernemingen lijkkoetsen tekort komen. De slachtoffers worden met geïmproviseerde voertuigen naar hun laatste rustplaats vervoerd. Kwakzalvers beleven gouden tijden. Advertenties waarin allerlei geneesmiddelen worden aangeboden verschijnen dagelijks in de dagbladen en er wordt goed verkocht. Geneeskracht hadden deze 'medicijnen' uiteraard niet, de ziekte was niet te stoppen met tandwater of abdijsiroop.

Ziekte verdwijnt

Zo snel als de Spaanse griep in oktober opkomt, zo snel verdwijnt de ziekte in de loop van december. Op 11 november komt er een einde aan de Eerste Wereldoorlog, de maand erop komen voedsel- en brandstofstromen langzaam weer op gang. Bijeenkomsten mogen weer plaatsvinden, de scholen heropenen, het sociale leven neemt hernieuwd zijn loop. Ivo van Wijdeven in het Historisch Nieuwsblad: "In sommige gemeenten in het zwaar getroffen Drenthe zou 10% van de bevolking aan Spaanse griep gestorven zijn."