Even een ommetje: wandel mee over landgoed De Braak

Bij Eelde ligt een hele reeks landgoederen. Landgoed De Braak is daar één van. Het terrein is nu honderd jaar in handen van Natuurmonumenten. De viering van dat eeuwfeest is voorlopig in het water gevallen door de coronacrisis. Maar een wandeling over het landgoed is meer dan de moeite waard.

Slingerende paden en rododendrons

Het park is in zijn huidige vorm aangelegd door de bekende tuinarchitect Roodbaard. Roodbaard legde parken en tuinen aan in de Engelse landschapsstijl - dat wil zeggen met allemaal golvende lijnen en een beplanting die er natuurlijk uitziet. Dat is-ie trouwens niet, want er werden wel allerlei exotische bomen en struiken gebruikt, je moest wel kunnen zien dat de eigenaar geld had.

Verdwenen landhuis en een liefdeslaantje

Op het landgoed heeft ooit een groot landhuis gestaan. Dat is eind negentiende eeuw afgebroken en nu is het alleen nog bekend van drie schilderijen die de gemeente Tynaarlo in het bezit heeft. Wat ook nog herinnert aan de tijd dat het in gebruik was als landgoed is de berceau: dat is een pad met een koepel van haagbeuken. Het stamt uit de tijd dat het mode was om vooral geen kleurtje door de zon te hebben: de dames konden in de berceau mooi in de schaduw wandelen. En het besloten laantje was ook heel geschikt voor prille liefdes...

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan luidt het advies zoveel mogelijk thuis te blijven. Een ommetje kan, maar houdt de voorschriften van het RIVM in acht. Via deze 'ommetjes met de boswachter' beleef je de lente in de Drentse natuurgebieden vanuit huis.