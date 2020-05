Verliefd op een Duitse soldaat: De herinneringen van het kind van een 'moffenhoer'

Dat was het moment waarop ik veur het eerst het verhaal heurde van mien moeder, van haar liefde veur een Duutse soldaat..." Hoofdpersoon in De Ring, Johan Schultingh

Polling leest zijn novelle voor in het radioprogramma Drenthe Toen. In deel 1, dat zondag 26 april werd uitgezonden, ontmoette de Drentse Liesje haar eerste liefde: een Duitse soldaat, Wolfgang. In het tweede deel komen de herinneringen van hun, ongewenste, kind aan bod. Het zijn bittere herinneringen, van een kind dat buitengesloten wordt. Niet mee mogen met de klas, die gezamenlijk bloemen gaat leggen op 5 mei bij een neergestort Engels vliegtuig. "Ik much niet met! Daor begreep ik niks van.¨ De moeder doet er het zwijgen toe als het kind vraagt waarom het niet mee mag met de anderen. Een tweede, soortgelijk incident levert aanvankelijk ook geen antwoorden op, ditmaal loopt de moeder huilend de kamer uit. Maar later komt ze terug, samen met opa en oma. ¨Dat was het moment waarop ik veur het eerst het verhaal heurde van mien moeder, van haar liefde veur een Duutse soldaat."

Als het jongetje een ontwerp maakt voor de versierde wagen van de buurt en daarmee prijzen in de wacht sleept, heeft hij eindelijk het gevoel erbij te horen. Maar lang duurt dat niet. Een onverwachte bierdouche maakt een einde aan zijn euforie. ¨Hier, moffen holdt ja zo van bier. Hier hej bier.¨ Het treiteren en buitensluiten gaat door tot de familie naar Zwolle verhuist en het inmiddels 18-jarige kind van de Duitse soldaat kan onderduiken in een weldadige anonimiteit.

Jans Polling leest het boek voor in het radioprogramma Drenthe Toen, zondag 3 mei, tussen 14.00-16.00 uur, daarna te beluisteren via uitzending gemist en als podcast.

