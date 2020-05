Ree gered uit kanaal bij Havelte

Daar werd geen dier gevonden, in Holsloot is er wel een ree uit het kanaal gered (Rechten: Persbureau Meter)

Ook in Hoogeveen was een melding van een ree in het kanaal (Rechten: Persbureau Meter)

Een ree is vanmiddag in het kanaal naast de N317 bij Havelte terechtgekomen. De brandweer werd opgeroepen om het dier uit het water te bevrijden.

De ree is niet gewond geraakt bij de redding en is in een weiland vlakbij vrijgelaten.

Meer reeën in nood

Ook in Hoogeveen was vanochtend een melding van een ree in het water. De brandweer heeft uitgebreid naar het dier gezocht, maar niets gevonden. Waarschijnlijk heeft het zichzelf kunnen redden. Ook in Holsloot was rond diezelfde tijd een melding, daar werd met succes een ree uit het water gered.