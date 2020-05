De week van Drenthe: Stille Koningsdag en geen TT

De week begon met een stille Koningsdag. Toch kleurde Drenthe deels oranje, zij het mondjesmaat. In plaats van een volle brink in Annen, stond er nu slechts een tafel. Jos de Boer en Allard Hingstman van de ondernemersvereniging Annen besloten om er met z'n tweeën te ontbijten

Brand

Een drama bij een autoschadeherstelbedrijf aan het Noordveenkanaal Zuidzijde in Nieuw-Weerdinge dinsdag. Door een brand trokken er grote rookwolken uit het pand. Ook kwam er asbest vrij, dat heeft zich niet in de omgeving verspreid, volgens de brandweer. Een kraan trok de restanten van het pand uit elkaar, waardoor er in het gebouw geblust kon worden.

Geen TT

Van uitstel komt afstel, alhoewel... De 90e editie van de TT wordt namelijk verplaatst, hij wordt niet in 2020, maar in 2021 verreden. Vanwege het coronavirus werd de race al uitgesteld, maar op woensdag werd besloten om de pijlen op volgend jaar te richten. "De teleurstelling binnen de organisatie van het TT Circuit is groot, maar het is een keuze die logisch is in deze tijden van onzekerheid."

Weer sporten

De jeugd mag weer sporten, maar er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan de manier waarop. Zo mogen ouders niet langs de lijn staan en wordt er niet bij de vereniging gedoucht.

Renovatie onderduikershol

Na maanden werken is de opknapbeurt van het onderduikershol in Valthe afgerond. Het rotte hout is vervangen en het hol is met duurzaam materiaal opgeknapt. In de Tweede Wereldoorlog hielden zestien Joden zich verborgen in het hol. Ze zaten daar negen maanden. Door verraad moesten ze verkassen naar een hol dieper in het bos, waar ze de rest van de oorlog uitzaten.

Lees ook: