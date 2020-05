'Uitjesbusiness' richt zich meer op gezinnen en kinderen

"Wij zouden in de komende vijf, zes maanden ruim 80 procent van de jaaromzet moeten boeken", legt ondernemer Erik Eefting uit Grolloo uit. Zijn bedrijf Joytime lijdt onder de crisis. "Zoals het nu lijkt gaat er voor de zomervakantie nauwelijks iets gebeuren. Ook voor de maanden juni en juli wordt al volop geannuleerd."

Gezinsuitjes

Veel ondernemers zetten daarom in plaats van groepsuitjes in op gezinsuitjes, iets waar onderlinge afstand minder uit maakt. Zo ook 25 graden Noord in Drouwenerveen. Tegen 3 euro vergoeding per persoon mogen gezinnen naar binnen. "Het is een zware financiële klap. Daarnaast hopen we dat we de buitengym te kunnen hervatten, en we kijken of we de kinderfeestjes weer op kunnen pakken," vertelt Gezina Noordhuis van 25 graden Noord.

Ook het Drents Kwartiertje in Laaghalerveen heeft vrijwel alles stil moeten leggen. Door in te zetten op uitjes voor kleinere gezelschappen, kan de verhuur van voertuigen toch doorgaan. Zo verhuurt het bedrijf solexen en oldtimer Dafjes. "Volgens de regels mag je wel als gezin bij elkaar in één auto zitten. Dat betekent dat je dat ook met elkaar in de DAF mag doen," legt Margriet Slotman uit.

Hetzelfde kan bij de solexen. "We hebben ook een anderhalvemeter-solextocht gemaakt, je moet gewoon even wat afstand houden." Dit weekend was het nog rustig, maar het bedrijf verwacht de komende tijd meer klanten. "Ons seizoen begint normaal in maart, maar we kunnen het nog wel even volhouden. Toch gaat ons gat niet gevuld kunnen worden met families of met stellen", vertelt Jan Slotman.

Het Drents Kwartiertje zet in op een anderhalvemetertoertocht (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

Kanoverhuur

Ook Breeland in Annen kan niet de volledige omzet draaien. "Normaal is een familiedag tussen de twintig en vijftig personen en dan kunnen sommige bedrijfsuitjes wel richting de honderd man gaan, maar nu zijn het hele andere aantallen," vertelt Dries Steenbergen van het bedrijf.

Vrijwel alles ligt stil, de kok van het restaurant is zelfs actief als schilder bij het bedrijf. Maar Breeland organiseert nog wel step- en kano-uitjes en die zijn best populair. Waar kanoën en de steptocht normaal bijzaken zijn, is dit nu het hoofdproduct geworden. "Mensen willen er toch even uit. Op Koningsdag was het mooi weer en toen hadden we bij elkaar opgeteld denk ik toch zo'n vijftig mensen over de dag verspreid", vertelt Steenbergen.

Dries Steenbergen geeft een gezin instructie voor de kano (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

Niet het reizen op gang brengen

Sportlandgoed Zwartemeer gaat vooral niet open omdat ze het reizen niet op gang willen brengen. "Je ziet dat de cijfers aan het dalen zijn. Je wilt ook niet het reizen op gang brengen", vertelt Irma Pol.

Ze wacht af tot de maatregelen versoepelen, maar mochten ze open kunnen dan zijn ze wel anderhalvemeterproof. "We hebben op onze locatie picknickbanken geplaatst waar je met je gezin kan lunchen. Daarnaast is het terras al ingericht op anderhalve meter. We hebben vier zalen en hier hebben we tafels verwijderd. Wij hebben een groot terrein, dat scheelt."

Sportprotocol

Ondertussen is er goed nieuws gekomen voor Eefting in Grolloo. Hij heeft net te horen gekregen dat zijn bedrijf voor kinderen weer open mag gaan. Veiligheidsregio Drenthe heeft besloten dat de activiteiten vallen onder het sportprotocol. "We gaan de jeugd tot en met 12 jaar laten sporten in ons Avonturenbos en gescheiden daarvan kan de oudere jeugd met 1,5 meter tussenafstand klimmen in het klimpark."

Hij werkt aan een 'tuut en d'r uut' voor de ouders zodat die fysiek het park niet in hoeven. "Dat moeten we gewoon goed organiseren en we moeten er ook echt voor zorgen dat ouders ook echt in de auto blijven zitten.

Dinsdag verwacht hij weer open te gaan. Helemaal de inkomsten dekken doen de activiteiten voor kinderen niet. Maar volgens de ondernemer is het een begin. "Dit helpt meer voor de geest dan voor de portemonnee. Desalniettemin is het fijn dat het kan, want je moet ergens beginnen."

Erik Eefting is blij dat hij weer gasten kan ontvangen (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

