Sybe en Kinke uit Meppel op lege Dam tijdens Nationale Herdenking

Het is niet voor het eerst dat ze als scout deze representatieve taak uitvoeren, want ook twee jaar geleden stonden ze op de Dam. Ze vervingen toen Friese scouts bij de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Allemaal regels

Er zijn allerlei protocollen en kledingvoorschriften. Kinke heeft ze allemaal doorgelezen. "Je moet het officiële uniform van de scouting aan. Je mag er niet te veel badges op hebben. Je das moet goed zitten en ik moet mijn haar vast dragen. Het mag niet in je gezicht waaien."

Sybe heeft ook een heleboel instructies gekregen. Hij heeft ze min of meer uit zijn hoofd geleerd. "Het is een hele eer dat we daar mogen staan en meehelpen", zo vindt hij.

Negen kransen

Thuis hebben ze het de afgelopen jaren regelmatig over de oorlogsperiode gehad. Familie heeft de oorlog overleefd, maar woonde onder andere in Rotterdam tijdens het grote bombardement. En familieleden moesten onderduiken. De herdenking is een belangrijk moment voor ze.

Sybe en Kinke leggen in totaal negen kransen, die overheden en organisaties gewoonlijk zelf leggen. Dit gebeurt na de twee minuten stilte en het Wilhelmus. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen hun eigen krans.

Gezinsvoordeel

Normaal gesproken zijn er tientallen scouts aanwezig bij de herdenking om kransen te leggen, vlaggen te hijsen of ouderen te helpen. Maar als gevolg van de coronamaatregelen staan Sybe en Kinke er dit jaar alleen voor. Ze zijn uitgenodigd omdat ze uit één huishouden komen en daarom binnen 1,5 meter van elkaar hun werk kunnen uitvoeren.

Op de Dam is geen publiek uitgenodigd. Wel is premier Rutte aanwezig, net als burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Overigens zal de koning ook een toespraak houden omdat het op 5 mei 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Niet eerder sprak een staatshoofd bij de dodenherdenking.

