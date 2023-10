Plan voor herontwikkeling hotel Braams in Gieten klaar, voor zomer moet verbouw starten

De definitieve invulling van het vroegere hotel Braams in Gieten is in ontwerp klaar. Na overleg met omwonenden en gemeente Aa en Hunze gaat SD Projecten uit Emmen er zowel appartementen als grondgebonden koopwoningen realiseren. Verder komt er een Bed and Breakfast en daghoreca met een terras aan de Brink.

Eerste plan bijgesteld

Daarmee is het eerste plan voor herontwikkeling, dat begin dit jaar werd gepresenteerd, bijgesteld op een paar punten, zo laat Sander Dragtstra weten van SD Projecten. "Samen met architecten zijn we de afgelopen tijd druk geweest, om de toen gepresenteerde plannen verder uit te werken, ook nadat we de buurt hadden gehoord. En vanuit het gemeentehuis kwamen er bepaalde wensen. Dat hebben we erin meegenomen. Nu zijn we bijna zover, dat we de omgevingsvergunning aanvragen. Maar eerst willen we het ontwerp nog een keer aan de directe buren en andere belanghebbenden voorleggen."