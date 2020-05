De mythe rond Peest in de oorlog vastgelegd in boek

'Kijk verder dan vandaag en weet...' is de titel. "We bedoelen daarmee dat herinneren goed is, maar dat je ook hoop moet houden op iets nieuws", legt Klaas Koops uit. Hij schreef een gedicht in het Drents over het vliegveld van Peest. Daarover doen namelijk de wildste verhalen de ronde.

In de zomer van 1940 besluit de bezetter om twee extra noodlandingsterreinen aan te leggen. Het ene terrein komt bij Volkel te liggen, terwijl Nachtlandeplatz op de heide bij Norg wordt gepland. Dit 280 hectare grote vliegveld in Drenthe wordt in een jaar aangelegd door ongeveer 2.500 arbeiders in ploegendiensten die door de Grontmij (advies- en ingenieursbureau) uit heel Noord-Nederland worden gehaald. De meeste uit de stad Groningen. Ze worden met bussen opgehaald en weer thuisgebracht. Ze staken zelfs een middag voor een betere beloning. Het terrein krijgt drie grasbanen in de vorm van een hoofdletter A. Ook worden er straten aangelegd en verrijzen er gebouwen, zoals barakken, een telefooncentrale en een brandweerkazerne. Er komen ook nep-startbanen bij Donderen. (bron: drentheindeoorlog.nl)

Schijnvliegveld

"Die nep-startbanen zijn fascinerend", zegt schrijver Sacha Landkroon. "Er zouden Duitse houten vliegtuigjes hebben gestaan om de geallieerden om de tuin te leiden. Dat lukte niet. Als revanche bombardeerden de Engelsen met houten bommen, althans, zo zijn de geruchten", zegt Landkroon lachend.

Niet alleen verhalen over Peest

Nicolette Leenstra schreef niet over Peest. Zij wilde over haar vader dichten, die in Kamp Amersfoort zat. "Doordat hij geelzucht kreeg mocht hij op doktersadvies uit het kamp. Ondanks dat geluk, had mijn vader levenslang." Leenstra hoopt met de verhalenbundel dat we lering trekken uit de oorlog. "Met het verhaal over mijn vader heb ik voor hem een monument opgericht. Deze verhalen moeten vastgelegd worden, opdat wij niet vergeten."

Meer dan twintig dichters en schrijvers uit Drenthe blikken in het boek terug op het verleden om vooruit te kunnen kijken. Ze laten ervaringen en gevoelens zien over onderdrukking, bevrijding en vrijheid. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandels en online.