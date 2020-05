Woonkamer vol met pauken en een marimba: 'Dat is luid'

"Het is luid", lacht Niels Smit (17), waar de instrumenten in de woonkamer staan bij zijn ouders. "Maar heel erg leuk om hier te kunnen oefenen."

'Pasten net door de deur heen'

In juni doet hij zijn zogeheten D-examen voor slagwerk, die gefaciliteerd en georganiseerd worden door de Kunstbeweging. "Het is het hoogste examen. Je hebt A, B, C en D", zegt Greetje Kuipers van de Kunstbeweging. "Dit is bijna tegen het conservatoriumniveau aan."

Niet kunnen oefenen is geen optie voor Niels, en daarom mocht hij de pauken van Harmonie Euterpe mee naar huis. Ook leent hij een marimba van zijn muziekdocent Peter Deiman. "Dat examen is heel erg belangrijk voor mij, ik heb daar tien jaar naar toegewerkt", zegt de examenkandidaat. "De pauken pasten allemaal net door de deur heen."

Eettafel opzij en repeteren maar

In de kamer bij de familie Smit thuis is de eettafel een stuk opzij geschoven en zijn daar de instrumenten neergezet. Hij mag zo vaak oefenen als hij wil. "Van mij wel, hoor", zegt zijn moeder Tanja, die op de bank zit en toekijkt als Niels oefent. "Hij pakt meestal zijn momentjes wel even. Vlak voor het eten of erna. En we hebben de ruimte, dus waarom niet?" Er is één afspraak met vader Gert: "Hij mag niet spelen overdag als ik nog lig te slapen na mijn nachtdienst."

En de buren? "Nog geen klachten over gehad. En anders hebben ze pech, gelukkig wonen we vrijstaand", lacht Niels. "En de mensen naast ons zijn wat ouder, dus horen minder goed."

Volgens slagwerker en muziekdocent Peter Deiman is Smit nu de enige met pauken thuis. "Dat komt nergens anders in Nederland voor, durf ik wel te zeggen", zegt Deiman. Pauken zijn voornamelijk in bezit van orkesten. Ook is het een duur instrument om zelf aan te schaffen. Een pauk kost al gauw 10.000 euro. "Dit is een 'once in my lifetime' moment. En voor Niels is het fantastisch dat hij hier kan oefenen", zegt Deiman.

Examen op een andere manier

Het examen op 23 juni wordt ook op een andere manier georganiseerd. "Dat vind ik heel jammer, normaal gesproken is dat met een orkest erbij en veel publiek en familie. Maar dat mag nu niet", aldus Niels. "Maar ik wil wel het graag nu doen, want ik heb er naartoe geleefd en volgend jaar ga ik studeren." Een echt concert volgt wanneer de coronamaatregelen voorbij zijn.

Deiman en Niels oefenen nog op de pauken verder. "Goed gespeeld, Niels", zegt Deiman na afloop. "Je hebt gespeeld als een ware Cubaan. Dat gaat helemaal goed komen op de 23e."

"Ik heb er vertrouwen in", lacht Niels.