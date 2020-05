50Plus in Drenthe blijft 50Plus: 'Wat Krol doet, is schandalig'

Marinus Kastelijn, provinciaal voorzitter van 50Plus in Drenthe, vindt het 'te gek voor woorden' dat Krol vertrokken is. "Zaterdag hadden we nog een bespreking en kregen we van Henk bericht dat we op deze manier verder willen. Elf voorzitters hebben dat ondertekend en vervolgens blijkt dat hij twee weken geleden al een nieuwe partij heeft opgericht."

'Schandalig'

"Het is toch onbegrijpelijk? Ik vind het schandalig", zegt Kastelijn. Hij ziet geen zonnige toekomst voor de nieuwe partij van Krol. "Je kan het vergelijken met Frank Duut, die stapte vorig jaar uit de provinciale 50Plus. Hij maakt met zijn nieuwe partij niets klaar."

Het nieuwe plan voor 50Plus dat zaterdag gepresenteerd werd, is in Drenthe goed ontvangen. "We kunnen ons scharen achter dat verhaal. Er zit een stuk partijvernieuwing in."

Zetelroof

Henk Krol kreeg gisteren het verwijt dat hij zetelroof pleegt, maar volgens Krol is dat andersom, omdat hij de meeste voorkeursstemmen kreeg. "Dikke onzin natuurlijk", vindt Kastelijn. "Als je voor een bepaalde partij bepaalde ideeën uitbrengt, dan is het normaal dat de fractieleider de meeste stemmen krijgt."

Volgens Kastelijn staat de Drentse afdeling nog volledig achter 50Plus. "Wij hebben een hele goede vergadering gehad. Wij vinden de ideeën die 50Plus heeft goede punten en de fracties in Assen en Emmen doen fantastisch werk. Wij staan er nog volledig achter."