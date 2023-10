Honderd kilometer rennen over onverhard terrein: NK Ultra Trail ongekend populair

Vanochtend om zes uur dansen bij het Gasselterveld allerlei lichtjes door het donker. Het zijn de hoofdlampjes van zeshonderd deelnemers die meedoen aan de Ultra Run, georganiseerd door Winfried Bats uit Gasselternijveen.

Ze hebben zich ingeschreven voor verschillende hardloop-afstanden, variërend tussen 50, 75 en 100 kilometer. Voor die laatste en langste afstand hebben zich 200 deelnemers ingeschreven. Zij lopen daarmee het Nederlands Kampioenschap Ultra Trail.

Langer, extremer, gekker

"Het is echt een ongekend populaire afstand", vertelt evenementenorganisator Winfried Bats. "Twee maanden geleden hebben we zelfs een stop op de inschrijvingen gezet. Je merkt dat mensen steeds vaker de extreme uitdagingen opzoeken. Het moet langer, het moet gekker. En daarin zwepen de mensen elkaar op."

Ultra trail running is het rennen van lange afstanden over onverhard terrein. "Het is een beetje onduidelijk wanneer je spreekt van een ultra trail: de één zegt alles boven de marathonafstand van 42 kilometer, de ander zegt alles boven de vijftig kilometer", duidt Bats.

Van over de hele wereld

De route loopt om Grolloo en Rolde en gaat dwars door natuurgebieden én door de schaapskooi van Balloo. In totaal doen er veertien nationaliteiten mee, waaronder een grote groep uit België. "We zijn hier een paar jaar geleden geweest voor een ultra run van 85 kilometer. Toen vonden we het hier zo mooi dat we nu de 100 kilometer gaan proberen", zegt een sporter uit Gent.

Ze mogen er maximaal zeventien uur over doen, maar de snelste lopers leggen de afstand waarschijnlijk in tien uur af.

Toon ballen

Maar wat moet je nou in je hebben om 100 kilometer te rennen? Bats lacht: "Tjsa, in elk geval moet je al de ballen hebben om je in te schrijven. Dat je het wilt proberen. Er zijn zoveel verschillende mensen die hier aan meedoen. Zo is er een vrouw die onlangs nog 250 kilometer liep. Maar er zijn ook sporters die een jaar trainen om hier vandaag te zijn."