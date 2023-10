Oud-boswachter André Donker toont het mythische verleden van het Dwingelderveld

Als boswachter struinde André Donker een kwart eeuw door het Dwingelderveld. Wie denkt dat zijn nieuwe boek alleen gaat over het natuurschoon, zit mis. Moord in het Derde Dingspil is een thriller over een seriemoordenaar op het Drentse platteland.

"Maar, een heel bloederig verhaal is het niet", tempert Donker in het Radio Drenthe-programma Cassata. Met zijn achtergrond van boswachter en de historische legendes die rondgaan over het Dwingelderveld, kwamen twee voor hem waardevolle aspecten samen. "Er liggen hier prachtige verhalen die in dit digitale tijdperk dreigen te verdwijnen. Hoe kan je die in een nieuw jasje gieten? Moord is gebruikt om ze een nieuw leven in te blazen."