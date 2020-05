Saunabedrijven bereiden zich voor op anderhalvemetersamenleving

"We zijn volop aan het klussen", vertelt Jeannette van Putten van Sauna Thermen Zuidwolde. "Alles wordt in de verf gezet, de banken worden geschuurd en we hebben onze nieuwe sauna afgemaakt."

Kapotte tegels

Het zijn rare tijden voor Van Putten. Sinds vorig jaar juli is haar sauna open en daarom heeft ze nog geen grote buffer kunnen opbouwen. "We redden het nog steeds, maar het is niet halleluja. We zijn nog volop aan het investeren in het bedrijf, dus dit moet niet nog een jaar duren."

Geert Gielen van Sauna Anholts in Schoonebeek vindt deze periode vooral geestelijk zwaar. "We zijn gewend om met mensen om te gaan en we lopen nu door een lege sauna. Dat zit niet in ons DNA en dat vreet aan ons." Daarnaast kreeg Gielen de afgelopen weken te maken met onverwachte uitgaven. "Wij hebben de helft van de tegels moeten vervangen. Ze stonden omhoog als gevolg van de temperatuurverschillen die door de sluiting zijn opgetreden." En dus kon Gielen met zijn vloer aan de slag. Extra kosten waar je als ondernemer in deze tijd niet op zit te wachten. "De sluiting moet geen half jaar meer duren."

1,5 meter afstand in de sauna

De Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness Bedrijven heeft een conceptprotocol ontwikkeld voor sauna-eigenaren. Hierin staat welke maatregelen zij voor hun gasten en zichzelf moeten nemen. Dit protocol is voor goedkeuring naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werpt een blik op het document. Een van de richtlijnen is dat er één bezoeker per tien vierkante meter in het gebouw aanwezig mag zijn, gasten mogen alleen naar binnen als ze gereserveerd hebben en iedereen moet anderhalve meter afstand houden.

"Elk complex heeft andere faciliteiten en dus is per complex maatwerk nodig", legt Hester van den Bos uit. Zij is woordvoerster van International Wellness Resorts, eigenaar van onder andere SpaWell in Peize. "Hoeveel mensen passen er in een sauna? Hoe begeleiden we het hele proces, van reserveren tot en met het uitchecken? Hoe gaan we het eten serveren in de restaurants? Dat zijn allemaal vragen waar wij ons mee bezighouden."

Van Putten en Gielen gaan bordjes bij de sauna's en zwembaden ophangen waarop staat hoeveel mensen er maximaal naar binnen mogen. "Wij gaan met stickers op de vloer looproutes aangeven", vertelt Gielen.

In het restaurantgedeelte van de sauna in Zuidwolde worden straks de helft van de tafels gebruikt. "De drankjes en gerechten zetten we op de lege, niet gebruikte tafel neer. De gerechten op de tafel zetten waar de gasten aan zitten kan niet. Het personeel moet ook veilig op afstand van de gasten blijven", vertelt Van Putten. Maar ze wil straks ook lunchtasjes gaan maken. "Die kunnen mensen dan meenemen naar buiten en op een bedje in de tuin van hun lunch genieten. Op die manier zit het restaurant ook minder vol."

Geert Gielen, van Thermen en Beautycentrum Anholts, zorgt ervoor dat alle stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar staan (Rechten: RTV Drenthe)

Sauna's opwarmen en het pand schoonmaken

Als de sauna's groen licht krijgen om weer open te gaan, dan kunnen ze niet direct weer gasten ontvangen. "De saunacabines krijgen we redelijk snel op temperatuur, maar voor de baden is dat een ander verhaal. Dat duurt zeker vijf tot zeven dagen voordat die op temperatuur zijn."

"Wij moeten ook alles uitgebreid schoonmaken. Wij zijn nu zes weken dicht, dan loopt er een keer een pissebed over de grond. Dus alles moet weer spic en span zijn. Maar ook de keuken heeft tijd nodig om zich op de opening voor te bereiden", vertelt Van Putten. "Wij bereiden alles vers. We hebben nu geen soep, geen taarten en geen sauzen. We moeten eerst alle ingrediënten inkopen en vervolgens bereiden. Dat kost tijd."