Geen onderzoek naar samenwerking Hoogeveen met De Wolden

Gemeente Hoogeveen werkt op ambtelijk niveau samen met De Wolden. Volgens de VVD in Hoogeveen betaalt Hoogeveen echter te veel voor deze samenwerking. De verdeling 70-30 is volgens de liberalen een weeffout. In een tijd waarin Hoogeveen miljoenen moet bezuinigen, wilde de VVD kijken of de lasten herverdeeld konden worden, wat Hoogeveen een voordeel zou moeten opleveren.

De andere oppositiepartijen sloten zich aan bij het verzoek om de Rekenkamer dat te laten onderzoeken, coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie zien zo'n onderzoek niet zitten.

Beladen onderwerp

Ondanks dat een minderheid in de gemeenteraad voor het onderzoek was, werd een verzoek gestuurd naar aan de Rekenkamer om het onderzoek te starten. De Rekenkamer weigert dat nu. "Wij doen onderzoeken met een dergelijk politiek-bestuurlijke lading alleen als een grote meerderheid van de raad ons dat vraagt", schrijft voorzitter Arie Teeuw van de Rekenkamercommissie.

Teeuw noemt de Rekenkamer een beschouwende vriend van de raad, maar wil niet meedoen in een coalitie-oppositie-spel. Een brede vertegenwoordiging van partijen is daarom van belang bij een onderzoeksverzoek. "Juist in het geval van een onderzoek naar de kostenverdeling tussen de gemeenten Hoogeveen en De Wolden voor de SWO is dat, gelet op de politieke gevoeligheid ervan, voor ons zeer relevant."

Toekomstig onderzoek?

De voorzitter sluit niet uit dat er in de toekomst alsnog onderzoek wordt gedaan naar de kostenverdeling binnen de SWO. "Als de stof wat is gaan liggen", zegt Teeuw. Bij een ruime meerderheid met een brede vertegenwoordiging kan zo'n verzoek alsnog slagen als het wordt ingediend.

Gebruik jij de RTV Drenthe-app al? Mooi! Dan volg je heel gemakkelijk het laatste nieuws uit Drenthe 24 uur per dag. Heb je de app nog niet? Download hem dan nu hier voor Apple en hier voor Android.

Lees ook: