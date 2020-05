'Beelden taptoe op leeg kampterrein heel bijzonder'

De voormalig RTV Drenthe-presentatrice, die nog altijd de regionale dodenherdenking op radio en tv presenteert, is voor het eerst in zestien jaar vrij op 4 mei. "Normaal gesproken zijn we met de hele ploeg vanaf vroeg in de middag met de voorbereidingen van de uitzending bezig op het terrein bij Hooghalen. Maar het coronavirus heeft overal een streep doorgezet."

Verbondenheid

Aanvankelijk was het idee dat er vanavond geen uitzending zou zijn. "Maar ik dacht: we moeten wél een herdenkingsprogramma maken. 4 mei is de belangrijkste nationale dag van het jaar waarop we gezamenlijk stilstaan bij de oorlogsslachtoffers. Dat zorgt voor verbondenheid en daar is nu juist behoefte aan, nu we thuis moeten blijven.", zegt Timmer.

"We hebben een schat aan opnamen in ons archief. Daarmee hebben regisseur Willem Hully en ik een uitzending samengesteld."

'Vrouw met een missie'

Ieder jaar besteedt Herinneringscentrum Kamp Westerbork aandacht aan drie generaties uit een familie die slachtoffer geworden is van de nazi's. De bijdrage van inmiddels overleden Ro Horneman-Leverpoll en haar dochter Rivka Boas en kleinzoon Gabriël Boas uit 2015 is vanavond nogmaals te zien.

Timmer: "Het leven van Horneman was getekend door de traumatische verschrikkingen uit de oorlog. Zij was echt een vrouw met een missie. Iemand die onvermoeid haar verhaal bleef vertellen om te voorkomen dat zoiets ooit nog weer zou gebeuren. De drie kinderen, zeven kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen die ze kreeg, noemde ze haar overwinning op Hitler."

Stef Bos en Claudia de Breij

Verder is het winnende gedicht van de wedstrijd Dichterbij 4 mei uit 2018 te horen en ook twee muzikale bijdragen uit eerdere jaren. Timmer: 'Stef Bos maakte vorig jaar veel indruk met het lied 'Daarom zijn we vrij'. Dat zenden we nogmaals uit. Ook herhalen we 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij. Dat blijft een kippenvelnummer."

Tijdens een normale 4 mei-herdenking staan hier duizenden mensen (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Voor één keer toespraak directeur

Speciaal voor de bijzondere herdenkingsuitzending hebben directeur Gerdien Verschoor en Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma toespraken opgenomen. Dat onderstreept het bijzondere van deze herdenking. De directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork spreekt nooit op 4 mei, dat is hun standpunt. Maar nu is alles anders."

Trompettist Stephen de Koning speelt het taptoe-signaal op het voormalige kampterrein. Dat is onlangs al opgenomen. "Een heel bijzondere opname van zo'n leeg terrein, waar normaal gesproken duizenden mensen bij de treinrails staan", vat Timmer samen. "Dit wordt een bijzondere, historisch uitzending."