Volop zon, maar toch geen stroom kunnen leveren met je eigen zonnepanelen

Het apparaat bleek zichzelf te hebben uitgeschakeld. "Dus de zonnepanelen leverden dan geen stroom meer aan het net, maar ook niet aan mij voor eigen gebruik", legt Gerda Zwiers uit 2e Exloërmond op haar zolder uit.

"Als je op dit knopje drukt kun je de spanning zien, als die te hoog is dan gaat alles uit. Ik kan het ook zien in de meterkast, ik heb nog zo'n oude meter met een draaiende schijf. Als ik zonne-energie aan het net lever draait de meter achteruit. Op een mooie zonnige dag draait de meter nu vaak vooruit, dus dan lever ik niet, dan koop ik energie."

Gerda Zwiers kwam er achter dat haar zonnepanelen niet meer werkten toen ze de zolder opruimde (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Niet leveren aan het net

Installateur Bertan Platen hoort dit steeds vaker. Zijn bedrijf installeert al jaren allerlei soorten zonnepanelen en bijbehorende apparatuur. Met een grafiek van een willekeurige klant op z'n kantoor wordt het in één klap duidelijk. "Je ziet dat als de spanning boven de 253 volt komt, de zonnepanelen niet meer leveren aan het net. Op een groot aantal delen van een zonnige dag zie je een vlakke lijn, dan is er geen productie van zonne-energie. Dat is zonde."

Directeur netstrategie Han Slootweg van netbeheerder Enexis legt uit hoe dit kan: "Als de spanning boven de 253 volt komt schakelt de installatie af. Ter bescherming van het stroomnet maar ook ter bescherming van de zonnepanelen zelf en de elektrische apparaten in huis. Dit gebeurt vaak in april en mei als de zon flink begint te schijnen. Mensen laten vaak in het najaar of in de winter zonnepanelen leggen maar dan produceren ze nog weinig stroom. In het volgende voorjaar dan is er een piek."

'Grondkabel is te dun'

Volgens installateur Bertan Platen is de grondkabel van netbeheerders als Enexis te dun. "Die kabels zijn vaak tussen de jaren vijftig en zeventig van de vorige eeuw gelegd. Geschikt voor de stroomafname in die tijd, bijvoorbeeld 1,5 tot 2 kilowatt voor een huis. Tegenwoordig gebruiken we niet alleen méér stroom, we leveren ook vaak wel 4 tot 5 kilowatt terug aan het net met de zonnepanelen van één huis." De oplossing volgens Platen: dikkere grondkabels en modernere transformatoren in een woonwijk om de capaciteit te verhogen.

"Dat doen we ook op plekken waar echt problemen zijn. Dat kost dan wel meteen weken of soms maanden, want dan moet de schop flink de grond in. Maar dat is maar in één procent van de gevallen echt nodig, voor de rest kan ons net prima al die energie van zonnepanelen kwijt", regeert Enexis directeur Slootweg.

'Toenemende mate een probleem'

Toch is PvdA-Statenlid Peter Zwiers niet overtuigd. Via verschillende installateurs hoort hij dat het probleem zich steeds vaker voordoet in Zuidoost-Drenthe. "In de Veenkoloniën zijn ook plekken waar andere zonne-initiatieven niet op het net kunnen. En er komen hier windmolens en zonneparken. Ik denk dat het in toenemende mate een probleem zal worden." De PvdA-fractie gaat vragen stellen aan Gedeputeerde Staten.

Bij de grote woningbouwcorporaties die in Drenthe actief zijn hebben zich nog niet veel huurders gemeld met hetzelfde probleem. Alleen Woonservice Drenthe kent het probleem in Aalden. Domesta heeft het probleem wel bij twee zorgcomplexen in Hoogeveen die nu gebouwd worden aan de Brederoweg en de Alteveerstraat. Maar daar gaat het om grotere hoeveelheden zonnepanelen. Maar dat zegt volgens een aantal woordvoerders van verschillende woningcorporaties niet alles, want huurders met het probleem kunnen zich ook richten tot het bedrijf dat de zonnepanelen gelegd heeft of beheerd.

Schade: 40 euro per maand

Volgens installateur Platen komt het beperkte aantal meldingen vanuit huurhuizen omdat particuliere koopwoningbezitters veel scherper zijn op wat hun zonnepanelen doen en opleveren. Ze houden het simpelweg beter in de gaten.

Hoeveel geld Gerda Zwiers in 2e Exloërmond kwijt is als haar zonnepanelen niet werken? "Ik denk toch wel zo'n veertig euro in de maand. En het is al een aantal maanden zo."

Installateur Bertan Platen denkt dat de grondkabel van de beheerder te dun is voor alle stroom die er tegenwoordig over gaat (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)