ACV mag hopen op promotie naar 3e divisie

Ondanks dat het afgelopen seizoen nietig is verklaard is er een kans dat ACV toch promoveert naar de 3e divisie (Rechten: Bennie de Boer)

De kans is aanwezig dat ACV, ondanks dat het afgelopen seizoen nietig werd verklaard, toch gaat promoveren naar de 3e divisie. Als het aan de CVTD, de belangengroep van clubs in de tweede en derde divisie, ligt dan komt die promotie er sowieso aangezien die belangengroep wil dat er komend seizoen achttien clubs in de beide derde divisies spelen. Om dat voor elkaar te krijgen zullen er hoofdklassers moeten promoveren, waaronder ACV.

Afgelopen seizoen telden beide derde divisies zeventien clubs. Door het wegvallen van de beloften van ADO Den Haag en Almere City, en de vrijwillige degradatie van FC Lienden en ONS Sneek, zijn er op dit moment voor volgend seizoen nog slechts dertig derdedivisionisten. De KNVB heeft nog geen beslissing genomen of de twee poules komend seizoen uit zestien of achttien clubs zullen bestaan. In beide gevallen zullen er clubs bij moeten.

De CVTD zegt af te willen van twee poules met een oneven aantal clubs. "Er is altijd één team per speeldag vrij, wat in de stand een ongelijk aantal wedstrijden tot gevolg heeft." Bovendien leidt een en ander tot onduidelijkheid bij het verdelen van de periodetitels. "Er zijn drie periodekampioenen, maar er zijn twee periodes", schrijft de CVTD.

Vier koplopers en twee beste nummers 2 omhoog: daar zit ACV bij

De derdedivisieclubs zijn een groot voorstander van twee poules van achttien. In een enquête die de CVTD eind 2019 hield zei 78 procent van de clubs het liefst in een poule van achttien teams te willen spelen. Om twee poules van achttien te maken, zouden zes huidige hoofdklassers volgend seizoen een plaats in de derde divisies moeten krijgen. Als de KNVB daartoe besluit, ligt het voor de hand dat de bond de vier koplopers van de stilgelegde hoofdklassen laat promoveren. In dat geval zijn er nog twee plekken te vergeven, die voor de twee beste nummers twee van de vier hoofdklassen. Van alle nummers twee heeft ACV de meeste punten behaald.

Volgens de KNVB komt er halverwege juni duidelijkheid over de indeling van alle klassen in het amateurvoetbal en dus ook van die in de 3e divisie.

'Het is afwachten'

ACV-trainer Fred de Boer is van de wens van de CVTD op de hoogte, maar wil liever niet te veel vooruitlopen en zeker niet speculeren. "We moeten afwachten."